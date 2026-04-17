Copa Libertadores: tabla de posiciones de todos los grupos tras la segunda fecha

Todavía es pronto para sacar algunas conclusiones en la Copa Libertadores de América. Poco a poco la competencia viene tomando forma con la segunda jornada que terminó este jueves 16 de abril. Y, mientras la hegemonía de los clubes argentinos y brasileños sigue dando de qué hablar, los colombianos se complican.
La segunda fecha se jugó entre el martes 14 al jueves 16 de abril. Santa Fe, Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín y Junior sufrieron cada uno con derrotas que podrían paulatinamente eliminar a los representantes cafeteros en la Copa Libertadores.
Esta segunda fecha dejó buenas sensaciones con la victoria de Platense contra Peñarol que rompe la historia para el ‘Calamar’. Fluminense perdió en el Maracaná contra Independiente de Rivadavia, y la victoria del Coquimbo Unido que superó en Lima a Universitario de Deportes con un resultado de 0-2
Poco a poco, la competencia más importante a nivel de clubes en Sudamérica viene tomando forma con la primera fecha de la fase de grupos que se disputó entre el martes 7 y jueves 9 de abril. Con resultados positivos para los clubes colombianos, en el sentido de que por lo menos sumaron una unidad, la Copa Libertadores demostró mucha paridad a lo largo de esta jornada inicial.
RESULTADOS DE LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES TRAS LA SEGUNDA FECHA
Infortunadamente, los clubes colombianos se siguen complicando en estas competencias. Los cuatro representantes, Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín, Santa Fe y Junior de Barranquilla perdieron sus respectivos encuentros.
Sin duda alguna, esto representa un duro golpe para estos cuatro clubes que esperaban afianzarse en la tabla de posiciones. No obstante, las derrotas empiezan a complicar a estas instituciones que tendrían que apuntarle ahora a la Copa Sudamericana. Así las cosas, estos fueron todos los resultados:
Estudiantes de La Plata 2-1 Cusco
Cerro Porteño 1-0 Junior
Nacional de Uruguay 3-1 Deportes Tolima
Bolívar 1-1 Deportivo La Guaira
Boca Juniors 3-0 Barcelona de Ecuador
Liga de Quito 2-0 Mirassol
Universitario 0-2 Coquimbo Unido
Cruzeiro vs Universidad Católica
Libertad 0-1 Rosario Central
Fluminense 1-2 Independiente de Rivadavia
Corinthians 2-0 Santa Fe
Independiente del Valle 3-1 Universidad Católica de Venezuela
Palmeiras 2-1 Sporting Cristal
Lanús 1-0 Always Ready
Flamengo 4-1 Medellín
Peñarol 1-2 Platense
TABLA DE POSICIONES TRAS LA SEGUNDA FECHA DE LA FASE DE GRUPOS DE COPA LIBERTADORES
Grupo A
1. Flamengo | 6 puntos | +5 DG
2. Estudiantes de La Plata | 4 puntos | +1 DG
3. Medellín | 1 punto | -3 DG
4. Cusco | 0 puntos | -3 DG
Grupo B
1. Nacional de Uruguay | 4 puntos | +2 DG
2. Coquimbo Unido | 4 puntos | +2 DG
3. Deportes Tolima | 1 punto | -2 DG
4. Universitario de Deportes | 1 punto | -2 DG
Grupo C
1. Independiente de Rivadavia | 6 puntos | +2 DG
2. Deportivo La Guaira | 2 puntos | 0 DG
3. Bolívar | 1 punto | -1 DG
4. Fluminense | 1 punto | -1 DG
Grupo D
1. Boca Juniors | 6 puntos | +4 DG
2. Universidad Católica | 3 puntos | 0 DG
3. Cruzeiro | 3 puntos | 0 DG
4. Barcelona | 0 puntos | -4 DG
Grupo E
1. Corinthians | 6 ountos | +4 DG
2. Platense | 3 puntos | -1 DG
3. Peñarol | 1 punto | -1 DG
4. Santa Fe | 1 punto | -2 DG
Grupo F
1. Palmeiras | 4 puntos | +3 DG
2. Sporting Cristal | 3 puntos | 0 DG
3. Cerro Porteño | 3 puntos | 0 DG
4. Junior | 1 punto | -1 DG
Grupo G
1. Liga de Quito | 6 puntos | +3 DG
2. Mirassol | 3 puntos | -1 DG
3. Lanús | 3 puntos | 0 DG
4. Always Ready | 0 puntos | -2 DG
Grupo H
1. Independiente del Valle | 4 puntos | +2 DG
2. Rosario Central | 4 puntos | +1 DG
3. Universidad Central de Venezuela | 3 puntos | 0 DG
4. Libertad | 0 puntos | -3 DG