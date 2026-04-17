Copa Libertadores: tabla de posiciones de todos los grupos tras la segunda fecha

Todavía es pronto para sacar algunas conclusiones en la Copa Libertadores de América. Poco a poco la competencia viene tomando forma con la segunda jornada que terminó este jueves 16 de abril. Y, mientras la hegemonía de los clubes argentinos y brasileños sigue dando de qué hablar, los colombianos se complican.

La segunda fecha se jugó entre el martes 14 al jueves 16 de abril. Santa Fe, Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín y Junior sufrieron cada uno con derrotas que podrían paulatinamente eliminar a los representantes cafeteros en la Copa Libertadores.

Esta segunda fecha dejó buenas sensaciones con la victoria de Platense contra Peñarol que rompe la historia para el ‘Calamar’. Fluminense perdió en el Maracaná contra Independiente de Rivadavia, y la victoria del Coquimbo Unido que superó en Lima a Universitario de Deportes con un resultado de 0-2

Poco a poco, la competencia más importante a nivel de clubes en Sudamérica viene tomando forma con la primera fecha de la fase de grupos que se disputó entre el martes 7 y jueves 9 de abril. Con resultados positivos para los clubes colombianos, en el sentido de que por lo menos sumaron una unidad, la Copa Libertadores demostró mucha paridad a lo largo de esta jornada inicial.

RESULTADOS DE LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES TRAS LA SEGUNDA FECHA

Infortunadamente, los clubes colombianos se siguen complicando en estas competencias. Los cuatro representantes, Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín, Santa Fe y Junior de Barranquilla perdieron sus respectivos encuentros.

Sin duda alguna, esto representa un duro golpe para estos cuatro clubes que esperaban afianzarse en la tabla de posiciones. No obstante, las derrotas empiezan a complicar a estas instituciones que tendrían que apuntarle ahora a la Copa Sudamericana. Así las cosas, estos fueron todos los resultados:

Estudiantes de La Plata 2-1 Cusco

Cerro Porteño 1-0 Junior

Nacional de Uruguay 3-1 Deportes Tolima

Bolívar 1-1 Deportivo La Guaira

Boca Juniors 3-0 Barcelona de Ecuador

Liga de Quito 2-0 Mirassol

Universitario 0-2 Coquimbo Unido

Cruzeiro vs Universidad Católica

Libertad 0-1 Rosario Central

Fluminense 1-2 Independiente de Rivadavia

Corinthians 2-0 Santa Fe

Independiente del Valle 3-1 Universidad Católica de Venezuela

Palmeiras 2-1 Sporting Cristal

Lanús 1-0 Always Ready

Flamengo 4-1 Medellín

Peñarol 1-2 Platense

TABLA DE POSICIONES TRAS LA SEGUNDA FECHA DE LA FASE DE GRUPOS DE COPA LIBERTADORES

Grupo A

1. Flamengo | 6 puntos | +5 DG

2. Estudiantes de La Plata | 4 puntos | +1 DG

3. Medellín | 1 punto | -3 DG

4. Cusco | 0 puntos | -3 DG

Grupo B

1. Nacional de Uruguay | 4 puntos | +2 DG

2. Coquimbo Unido | 4 puntos | +2 DG

3. Deportes Tolima | 1 punto | -2 DG

4. Universitario de Deportes | 1 punto | -2 DG

Grupo C

1. Independiente de Rivadavia | 6 puntos | +2 DG

2. Deportivo La Guaira | 2 puntos | 0 DG

3. Bolívar | 1 punto | -1 DG

4. Fluminense | 1 punto | -1 DG

Grupo D

1. Boca Juniors | 6 puntos | +4 DG

2. Universidad Católica | 3 puntos | 0 DG

3. Cruzeiro | 3 puntos | 0 DG

4. Barcelona | 0 puntos | -4 DG

Grupo E

1. Corinthians | 6 ountos | +4 DG

2. Platense | 3 puntos | -1 DG

3. Peñarol | 1 punto | -1 DG

4. Santa Fe | 1 punto | -2 DG

Lea también Alejandro Restrepo fue de frente con decisión en Medellín tras goleada de Flamengo

Grupo F

1. Palmeiras | 4 puntos | +3 DG

2. Sporting Cristal | 3 puntos | 0 DG

3. Cerro Porteño | 3 puntos | 0 DG

4. Junior | 1 punto | -1 DG

Grupo G

1. Liga de Quito | 6 puntos | +3 DG

2. Mirassol | 3 puntos | -1 DG

3. Lanús | 3 puntos | 0 DG

4. Always Ready | 0 puntos | -2 DG

Grupo H

1. Independiente del Valle | 4 puntos | +2 DG

2. Rosario Central | 4 puntos | +1 DG

3. Universidad Central de Venezuela | 3 puntos | 0 DG

4. Libertad | 0 puntos | -3 DG