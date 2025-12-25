Benfica hizo negociazo con Richard Ríos: "Ofertas de al menos el doble"

Desde que Richard Ríos llegó al Benfica le tocó sufrir golpes duros. Aunque fue titular indiscutible en la estructura de las ‘Águilas, su juego no le daba la mano. José Mourinho afirmó que su ilusión era recuperar la mejor versión del colombiano y poco a poco encontró al Ríos de la Selección Colombia.

Afianzado con tres goles y dos asistencias, Richard Ríos, que no es un jugador que se destaque por llegar mucho a definir acciones, poco a poco ha venido ganándose la confianza de los seguidores del Benfica y sigue mentalizando la idea de José Mourinho de recuperar su mejor versión.

Sin duda alguna, el volante colombiano llegará de la mejor manera para afrontar la Copa del Mundo con la Selección Colombia. La confianza que le ha dado el entrenador portugués ha sido determinante para acomodarse como un indiscutible inicialista y Néstor Lorenzo empieza a sonreír de cara al Mundial. De hecho, un ex director técnico que compartió con Richard, lo catalogó como uno de los mejores del mundo en su posición.

BENFICA HIZO UNA GRAN INVERSIÓN CON RICHARD RÍOS

Después de su gran nivel en el Palmeiras de Brasil, Richard cumplió el sueño de jugar en Europa con una transferencia de 27 millones de euros, que se verá multiplicado por el doble o el triple en un futuro cuando lo vendan a otro equipo. Mozart Santos Batista Junior, director técnico que dirigió a Ríos en 2022 y 2023 en el Guaraní brasileño afirmó que es de los mejores jugadores del mundo.

El entrenador que actualmente dirige al Ceará se dirigió expresamente al Benfica, “Richard Ríos vale cada euro que pagó el Benfica. Es uno de los mejores 8 del mundo”, referenció en O Jogo. Además de destacarlo en su posición, también habló de la gran inversión que hizo el club cuando pagó los 27 millones de euros.

“Benfica recibirá ofertas de al menos el doble de lo que invirtió”, dejó claro Mozart Santos sobre el futuro que le espera al colombiano y el gran negocio hecho por el club que ganará millones a la hora de venderlo.

José Mourinho sigue determinado a encontrar la mejor versión de Richard Ríos. No tiene por qué esperar más cuando ya el sudamericano logró superar la adaptación que le había costado bastante en los primeros meses. Ya es una realidad su buen nivel con el que llegará a afrontar el Mundial.

LA DEUDA PENDIENTE DE RICHARD RÍOS CON EL BENFICA

Ya son 27 partidos disputados por Richard Ríos cumpliendo con tres goles y con dos asistencias. En el pasado quedó claro que no es un volante goleador, pues solo había marcado 14 tantos antes de viajar a Europa. Sin embargo, en estos primeros seis meses marcó en la Champions League y en la Copa de Portugal.

La deuda que le queda pendiente a Richard Ríos es nada más ni nada menos que romper las redes en la Primeira Liga en donde ha actuado en 13 partidos, pero todavía no ha podido sumar su primer tanto dentro de la competencia. La oportunidad la tendrá el domingo 28 de diciembre cuando enfrenten de visitante al Sporting Braga.