Benfica se planta por Richard Ríos: decisión inminente alarma a Europa

A lo largo de los mercados de fichajes, el nombre de Richard Ríos ha llamado la atención en diferentes países de Europa. El mediocampista antioqueño, que tuvo una gran participación en la Copa América de 2024 logró ganarse el reconocimiento y despertar el interés de equipos como la Roma, Sevilla, Crystal Palace, entre otros, pero terminó firmando con el Benfica.

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Sin duda alguna, la Primeira Liga de Portugal siempre ha destacado como un puente para los jugadores colombianos y esta no sería la excepción con Richard Ríos. El volante de la Selección Colombia llegó al Benfica con la ilusión de saltar en un futuro a una liga mucho más competitiva.

Por esta razón, y por sus buenas participaciones en Portugal y en la Champions League, seguramente podría despertar el interés de otras instituciones en el próximo mercado de fichajes. Benfica ya estaría planeando un movimiento para poder blindarlo y evitar que algún equipo se lo lleve.

RICHARD RÍOS SENTENCIÓ SU FUTURO: ¿SIGUE EN BENFICA O TOMA OTRA OFERTA?

Aunque Richard Ríos tuvo un comienzo complicado en Benfica por la adaptación, todo cambió cuando llegó a la dirección técnica José Mourinho. Con el entrenador luso, Richard se ha caracterizado como un indiscutible titular y parece que, por fortuna para el colombiano, eso no cambiará.

De hecho, desde Portugal mencionan en O Jogo que Richard Ríos tiene la ilusión de mantenerse en el Benfica por más tiempo, principalmente por la sintonía que tiene con José Mourinho que lo ha protegido cada vez que la toman contra el antioqueño.

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La cosa es que, mientras está en el Benfica, los rumores no han dejado de aparecer en el radar del ex Palmeiras. Napoli, Inter, Roma, Manchester United, Fulham, entre otras instituciones están detrás del colombiano y los directivos portugueses quieren evitar que se vaya de Portugal.

En ese orden de ideas, O Jogo menciona que en la cabeza del jugador no hay ninguna pretensión de salir del Benfica. Richard Ríos quiere quedarse y haría grandes esfuerzos para mantenerse al lado de José Mourinho evitando esas ofertas de grandes de Europa y de mejores ligas.

De acuerdo con este medio luso, la única forma para que Richard Ríos piense en dejar al Benfica es si llega una oferta económica y deportiva que llame la atención del antioqueño. Ya la decisión del oriundo de Vegachí es seguir compitiendo en la Primeira Liga y seguir por lo menos una temporada más.

LA DECISIÓN DEL BENFICA CON RICHARD RÍOS

Si en la cabeza de Richard Ríos solo hay espacio para pensar en continuar en el Benfica, el club también estaría pensando algo similar. O Jogo afirmó que, "Benfica no tiene intención de aceptar el traspaso del jugador a cualquier precio, sobre todo con la proximidad del Mundial, competición en la que los directivos del Benfica creen que el jugador debería ser valorado como ya ocurrió, por ejemplo, en el Mundial de Clubes del verano pasado, cuando jugaba en el Palmeiras”.

Eso sí, Benfica quiere blindarlo, pero tampoco dependerá de ellos. Claramente, con un mercado elevado como se ha mantenido año tras año, si llega una oferta millonaria o atrayente para las pretensiones del cuadro portugués, podrían dejarlo ir si la idea de Richard Ríos es abandonar la institución y tomar alguna de las tantas ofertas que ha tenido.

Cuando el ex Palmeiras llegó al Benfica, lo cuestionaron porque se pensaba que era un jugador con mucho gol. Sin embargo, en 41 partidos disputados, apenas suma cinco goles. No es un volante de mucho impacto en arcos rivales, pero ha demostrado que puede jugar suelto y acompañar el ataque.

RICHARD RÍOS ES DUDA PARA JUGAR EL CLÁSICO VS SPORTING LISBOA

En la siguiente fecha de la Primeira Liga, el Benfica enfrentará al Sporting Lisboa en condición de visitante. Sin embargo, para este clásico, el volante colombiano es una de las grandes dudas para José Mourinho en el duelo entre Richard Ríos y Luis Javier Suárez.

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En Portugal el tema de una posible lesión del mediocampista se trata con cautela a la espera de saber si finalmente podrá estar convocado y disputar ese encuentro crucial en las aspiraciones del Benfica y del Sporting Lisboa. Afortunadamente, no es un tema muscular que le podría tomar más semanas o días de ausencia. Habrá que esperar si estará en condiciones.

Seguramente, Richard Ríos sería suplente en este encuentro liguero para no ponerlo en riesgo, dado que se acerca el Mundial de 2026 y el volante espera estar en la Copa del Mundo con la Selección Colombia.