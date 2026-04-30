Independiente Santa Fe de Bogotá visitó este miércoles 29 de abril al Club Atlético Platense de Argentina por la tercera fecha del torneo internacional de clubes más importante de esta parte del mundo, la Copa Libertadores.



El cotejo, correspondiente al grupo E, se llevó a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López, que tuvo una muy buena presencia de hinchas. Un grupo considerable de aficionados cardenales estuvo en el escenario.

Así formó el rojo

Así saltó Santa Fe a la cancha: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Kylian Toscano, Daniel Torres; Luis Palacios, Franco Fagúndez, Omar Fernández Frasica; Hugo Rodallega.



El primer tiempo estuvo muy disputado. Ningún club pudo imponer su idea de juego, por lo que la etapa inicial, que contó con poquísimas oportunidades de gol, terminó 0 a 0. Aunque la igualdad se apoderaba del duelo, las cosas cambiarían.

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Repetto sacó a Hugo

En la etapa complementaria, las intenciones de los dos equipos empezaron a cambiar y esto generó que los espacios para atacar y hacer daño aumentaran. Esto, sobre todo, lo supo aprovechar Atlético Platense.



Al minuto 57 y 63, respectivamente, Tomás Nasif y Mendía marcaron para la escuadra dueña de casa. A partir de ese momento, se fue todo al piso en Independiente Santa Fe de Bogotá. La cosa empeoró cuando, al 73, el uruguayo Pablo Repetto tomó la decisión de sacar a Hugo Rodallega.

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El video

Hugo, al parecer, quería seguir en campo ayudando a su equipo. Cuando se dio cuenta de que su dorsal estaba en el cartel para salir, reaccionó de muy mala manera e incluso lanzó una frase, aparentemente, muy fuerte.

Los hinchas del cardenal descalificaron también la decisión de Repetto de sacar a Hugo Rodallega. Muchos aficionados, a través de las diferentes redes sociales, piden la salida del DT. El juego, al final, quedó 2 tantos a 1. Franco Fagúndez marcó el descuento.