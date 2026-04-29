Tabla de posiciones del grupo E de Copa Libertadores tras el Platense vs. Santa Fe

El estadio Ciudad de Vicente López recibió este miércoles 29 de abril un compromiso por Copa Libertadores de América, el certamen internacional entre clubes más competitivo y relevante de esta parte del mundo. Club Atlético Platense se vio las caras en territorio argentino con Independiente Santa Fe por la tercera jornada del grupo E del torneo. El conjunto gaucho tuvo un gran acompañamiento de su afición.



En el papel, era un compromiso bastante parejo, pero el dueño de casa se hizo fuerte y terminó venciendo a la escuadra roja y blanca con un marcador de 2 goles a 1. Tomás Nasif anotó el primer tanto y Mateo Mendía convirtió el segundo. Franco Fagúndez puso el descuento al 90.

Todos los goles en el 2T

Los dos goles llegaron, cabe mencionar, en el segundo tiempo. Independiente Santa Fe de Bogotá estaba más que obligado a ganar, pero no tuvo lucidez ni un estilo de juego positivo para encontrar el triunfo.



En las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter, los hinchas cardenales cuestionan mucho el trabajo del director técnico uruguayo Pablo Repetto. Muchos aficionados piden con urgencia su salida.

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Repetto sacó a Hugo

En un momento en el que la escuadra colombiana ya perdía, Repetto, que en Colombia también dirigió a Atlético Nacional de Medellín, tomó la radical decisión de reemplazar a Hugo Rodallega.



El futbolista de 40 años, que estuvo en la Premier League de Inglaterra, es el gran referente de Independiente Santa Fe y una verdadera herramienta fuerte en ataque. A pesar de ello, el estratega lo sacó del campo sin tener el jugador, al parecer, algún problema físico.

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Tabla de posiciones del grupo E

1. Corinthians 6 puntos

2. Platense 6

3. Peñarol 1

4. Santa Fe 1