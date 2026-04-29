La acción de la Copa Libertadores de América, el principal torneo de clubes a nivel internacional más importante y competitivo de esta parte del mundo, continuó este miércoles 29 de abril.



Desde muy temprano se empezaron a disputar los compromisos. Desde las 5:00 p. m., hora colombiana, Independiente Santa Fe de Bogotá se vio las caras con Club Atlético Platense de Argentina.

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La tercera fecha

Este cotejo correspondió a la tercera jornada del grupo E del certamen y se llevó a cabo, al ser local la escuadra gaucha, en el estadio Ciudad de Vicente López, que tuvo una más que aceptable presencia de hinchas.



Santa Fe de Bogotá estaba obligado a llevarse la victoria porque, tras las dos primeras jornadas, solo había sumado un punto. Las tres unidades eran necesarias para levantarse y pelear por el primer lugar del grupo.

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Santa Fe iba por el triunfo

Claramente, la tarea era compleja porque el equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto jugaba de visitante. Aunque eso sí, no lo hacía ante Boca Juniors o River Plate, dos de los más grandes de Argentina.



Pero el cardenal poco pudo hacer. El primer tiempo terminó 0 a 0. Ningún club pudo imponer su idea y hacerle daño letal a su rival. Sin embargo, la historia cambió por completo en la etapa complementaria.

Derrota cardenal

Platense, con todo el apoyo de su gente, se hizo fuerte y finalizó alcanzando la victoria por 2 goles a 1. Al minuto 57, Tomas Nasif marcó la apertura del marcador y al 63 Mateo Mendía, de remate de cabeza, puso el segundo. Franco Fagúndez marcó el descuento al 90. Independiente Santa Fe de Bogotá se regresa a casa con las manos completamente vacías. Tras este resultado, la escuadra roja y blanca quedó en la última casilla del grupo E con apenas una unidad. Platense es segundo con seis puntos.



Así formó el conjunto colombiano: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Kylian Toscano, Daniel Torres; Luis Palacios, Franco Fagúndez, Omar Fernández Frasica; Hugo Rodallega.