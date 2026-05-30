Sebastián Villa regresaría al FPC para jugar con un grande

Sebastián Villa se sigue robando el protagonismo en el mundo del fútbol, no solo por su reciente clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y su no convocatoria a la Selección Colombia para jugar el Mundial, sino porque podría llegar a cambiar de equipo, salir de Independiente Rivadavia y llegar al FPC.

El experimentado delantero de 30 años, tras no haberse ganado un cupo para jugar el certamen mundialista con la 'tricolor', habló sobre el posible cambio de equipo que tendría y en donde Atlético Nacional sería el protagonista.

Sebastián Villa jugaría con Nacional

Llegó a su fin la fase de grupos de la Copa Libertadores y uno de los equipos revelación fue nada más y nada menos que Independiente Rivadavia, la escuadra en donde brilla Sebastián Villa que logró clasificar de manera invicta, sin haber perdido ni un solo partido y selló su cupo a octavos de final con victoria ante Bolívar.

Ahora, Independiente Rivadavia y Sebastián Villa se tendrán que sentar a hablar sobre su futuro en el equipo, ya que el contrato termina el 30 de junio de la presente temporada, por lo que podría llegar a quedar como agente libre si el cuadro argentino no toma medidas al respecto.

Villa ha estado en el radar de grandes equipos como Boca Juniors, River Plate, entre otros con el pasar de los mercados de fichajes, pero la situación extradeportiva lo complica. Sin embargo, habría un club en el FPC que le podría abrir las puertas, se trata de Atlético Nacional, del cual habló recientemente el goleador confesando que le gustaría jugar allí, pero que todo depende de lo que se dialogue entre el club y su representante.

"Eso es un tema con mi representante, pero yo espero que dentro de poco se pueda estar ahí".

¿Cómo le ha ido a Sebastián Villa con Independiente Rivadavia?

El delantero con paso por la Selección Colombia arribó a Independiente Rivadavia en 2024 y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de disputar 80 partidos, más de 6.900 minutos dentro del terreno de juego en donde ha podido anotar 13 goles y reportarse con 24 asistencias.

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Última vez que Sebastián Villa jugó en el FPC

Sebastián Villa debutó como futbolista profesional en el FPC con la camiseta de Deportes Tolima en 2016, club en el que jugó hasta la temporada 2018 para luego dar el salto al fútbol internacional para jugar con Boca Juniors.