PSG le dio nuevo cachetazo a Mbappé y se acerca al Real Madrid

Se acabó la temporada en Europa con las victorias del Aston Villa y del Crystal Palace en la Europa y Conference League, mientras que el Paris Saint-Germain volvía a dar un golpe en la historia reciente de la Champions con Luis Enrique en la cabeza deteniendo la ambición del Arsenal que quería ganar por primera vez una edición de la Liga de Campeones.

Real Madrid quedó eliminado en cuartos de final en manos del Bayern Múnich privando a Kylian Mbappé que hasta ahora no ha podido ganar una Champions League y eso lo marca para el futuro y para ganar un Balón de Oro. Ni en el Paris Saint-Germain ni con el club español ha logrado una ‘Orejona’.

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Kylian Mbappé no ha podido consolidarse en el fútbol tras las caídas en las dos anteriores ediciones de la Liga de Campeones. Justamente, en ambas en las que el Paris Saint-Germain, su anterior club logró quedarse con los títulos ante el Inter de Milan y el Arsenal.

EL CACHETAZO DEL PSG A KYLIAN MBAPPÉ

PSG demuestra cada vez más que no necesitaba de ese tipo de jugadores estelares como Lionel Messi, Neymar Jr o Kylian Mbappé. Necesitaba un futbolista de categoría como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Vitinha, entre otros que han dado de qué hablar.

Necesitaba un cambio de filosofía que lo encontró con la llegada de Luis Enrique como entrenador. El ibérico tomó las riendas y revolucionó por completo a Francia para buscar la tan ansiada Champions League que era el máximo objetivo de los dueños, Nasser Al-Khelaifi.

En 2025 tras la victoria contra el Inter de Milan, el PSG le dio el primer cachetazo a Kylian Mbappé justo en la misma temporada en la que el francés se fue a España y quedara eliminado en manos del Arsenal. Paris Saint-Germain olvidó completamente a Kylian y sin los egos del ahora futbolista del club madrileño sacó el proyecto adelante.

Ahora en 2026, de nada sirve marcar más de 40 goles en la temporada si la Champions League sigue escaseando en el palmarés de Kylian Mbappé a sus 27 años. Paris Saint-Germain repitió el título en la Liga de Campeones superando al Arsenal en los penales.

Kylian revolucionó al Real Madrid, pero no ha podido ganar LaLiga ni la Champions. En esta temporada, el astro francés estuvo referenciado en varias polémicas dentro del cuadro blanco que empiezan a complicar su carrera en suelo español. Mbappé tendrá que buscar revanchas el siguiente torneo.

PSG SE ACERCA AL REAL MADRID EN LA CHAMPIONS

Sin duda alguna, el Real Madrid tiene mucha ventaja frente al PSG con 15 Champions que ha ganado en la historia de la competencia. Los parisinos celebran apenas su segunda victoria en la Liga de Campeones de Europa. No obstante, sí se acercan al club español desde que cambiaron el nombre en 1991-92.

Real Madrid era el único equipo en la Champions League desde el cambio de nombre a la Liga de Campeones de Europa que había podido ganar dos títulos consecutivos. Lo hicieron en el 2015/16, 2016/17 y 2017/18. En aquella oportunidad fueron tres.

Luis Enrique afirmó después de la final ante Arsenal que solo le había visto eso al Real Madrid y ahora podía darse el lujo de igualarlos como los únicos dos clubes en ganar dos títulos de Europa seguidos. PSG se acerca al elenco español y tendrá que reafirmarlo en la temporada 2026/27 con el tercer trofeo consecutivo, igual que los madrileños hace diez años.

LA ÚNICA FINAL QUE HA JUGADO KYLIAN MBAPPÉ EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid espera llegar nuevamente a una final con Kylian Mbappé que sueña con quedar campeón. Tal vez es lo que le hace falta para quedarse con un Balón de Oro como sucedió con Ousmane Dembélé.

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Sin embargo, Kylian también sabe lo que es disputar una final de la Champions League. La primera y única vez que lo hizo fue en el 2020 con el Paris Saint-Germain, una de las oportunidades que tuvo con los parisinos. Pero, el Bayern Múnich terminó ganando esa edición con un único gol de Kingsley Coman.