La selección de Uruguay se enfrentó con su similar de España, este viernes 26 de junio, por la última jornada del grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Uruguay, eliminado

El equipo charrúa peleaba la clasificación a la siguiente ronda de la máxima fiesta del deporte rey, lo cual no pudo concretar. España ganó por la mínima diferencia y acabó con los sueños del equipo sudamericano.



“El gol de Álex Baena cerca del final del primer tiempo le permitió a España asegurarse el primer puesto del Grupo H, tras vencer a Uruguay en su último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. Con esta derrota, la selección sudamericana campeona del mundo quedó eliminada del torneo”, reseñó la FIFA tras el juego.

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El video de Bielsa

Tras el partido, Marcelo Bielsa, director técnico del combinado uruguayo, atendió a una entrevista. El experimentado estratega argentino no acudió a la entrevista con buen ánimo.

Justo antes del inicio de la entrevista, Marcelo Bielsa lanzó un feo grito. “Dale de una vez”, dijo el director técnico de una manera airada. El video del momento se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter.

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Las palabras de Marcelo

Bielsa afirmó, luego, que no pudo sacar lo mejor de la selección de Uruguay. “No pude potenciar al máximo lo que podían dar los jugadores de Uruguay. Con el cambio de Valverde busqué tener más presencia en ataque”, manifestó.



“La verdad es que sabíamos que iba a ser difícil, que nosotros jugábamos por el primer puesto y ellos se jugaban la vida. Quizás no fue el mismo partido que la vez anterior, pero era necesario jugar así. Probablemente sea uno de los goles más importantes de mi carrera”, dijo Álex Baena, el anotador de España.



