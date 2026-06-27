Este viernes 26 de junio, por la tercera y última jornada del grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se enfrentaron las selecciones de España y Uruguay.

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Un duelo vital

En la antesala del inicio del certamen orbital, este era uno de los compromisos más esperados de la fase de grupos. Sudamericanos y europeos se vieron las caras en el estadio de Guadalajara, que contó con una buena presencia de hinchas.



“Dos equipos con serias intenciones de alzar el trofeo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se enfrentan en esta final del Grupo H en Guadalajara. España sabe que, ganando, será primera de grupo y, empatando, tendrá muchas opciones también de acabar como primera. Si pierde, deberá esperar a ver qué sucede para conocer si clasifica o no. Uruguay, en cambio, está obligada como mínimo a empatar para tener opciones de estar en los dieciseisavos. Ganando se asegura el billete, pero empatando podría quedarse fuera”, reseñó la FIFA previo al duelo.

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Un primer tiempo frío

“El ganador del Grupo H se enfrentará al subcampeón del Grupo J en el Estadio de Los Ángeles el 2 de julio, mientras que el subcampeón del Grupo H se enfrentará al ganador del Grupo J en el Estadio de Miami el 3 de julio. El tercer clasificado del Grupo H podría enfrentarse al ganador del Grupo A, G, I o L", añadió.



El partido empezó con una intensidad bastante alta, pero los equipos no lograron hacerse daño. Esto pasó hasta el minuto 42 del primer tiempo, hasta que Álex Baena remató a la portería.

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El error de Muslera

Aunque estaba cerca del arco charrúa, no se veía una pelota con mucho peligro. Sin embargo, el experimentado portero Fernando Muslera, al momento de atajarla, pifió. La esférica se fue al fondo de la red para el 1 a 0 a favor de España.



El primer tiempo acabó, entonces, por la mínima diferencia a favor de los europeos. El garrafal error de Fernando Muslera fue condenado por muchos hinchas de Uruguay a través de las diferentes redes sociales.