La selección de Uruguay se enfrentó con España este viernes 26 de junio, por la tercera y última fecha del grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El combinado charrúa llegó a este duelo con la obligación de ganar para clasificar a la siguiente ronda de la máxima fiesta del deporte rey. Los ibéricos arribaron al cotejo en una posición más cómoda.

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Problemas en Uruguay

La selección de Uruguay, además, disputó este encuentro, supuestamente, con un problema interno. El día antes, presuntamente, varios jugadores del plantel se le plantaron al entrenador argentino Marcelo Bielsa para comunicarle indiferencias con su forma de dirigir.



Uno de ellos habría sido el reconocido mediocampista Federico Valverde, que milita en el poderoso Real Madrid de España. Ante España, a pesar del supuesto problema, Valverde salió como titular.

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La decisión de Bielsa

Sin embargo, cuando el partido iba 1 a 0 a favor de España, ya en el segundo tiempo (antes de los 15 minutos de la etapa final), Marcelo Bielsa, con un actuar que no gustó a muchos hinchas charrúas, sacó a Federico Valverde.



La decisión tampoco le gustó a Valverde. Cuando se realizó la modificación, el jugador del Real Madrid no saludó a Marcelo Bielsa. Luego, se tapó la boca para lanzar, aparentemente, algún insulto.

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¿Bielsa se va de Uruguay?

Lo sucedido, como era de esperarse, dio mucho de qué hablar a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter. El nombre de Marcelo Bielsa es tendencia.



Muchos hinchas de la selección de Uruguay piden, desde ya, que el director técnico de origen argentino no siga al frente del equipo. Es posible que la federación de ese país tome esta decisión.







