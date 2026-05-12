Eliminado de la Liga Betplay se desarma y despide de dos de sus figuras

La Liga Betplay sigue avanzando de la mejor manera y ya se encuentra en las instancias finales con los ocho mejores equipos de la competencia que están instaurados en los cuartos de final, mientras que los otros 12 clubes de la liga se encuentran disputando Copa Betplay, pero también trabajando en la respectiva reestructuración de sus plantillas.

Águilas Doradas es justamente uno de los equipos que se quedó por fuera de los ocho mejores y ya comenzó con la fase de grupos de la Copa Betplay, pero mientras tanto las directivas empiezan a trabajar en el mercado de fichajes y ya llevaron a cabo dos movimientos inesperados, los cuales fueron salidas de dos importantes futbolistas.

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Águilas Doradas dejó ir a dos importantes jugadores

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se empieza a mover y Águilas Doradas empieza a ser uno de sus protagonistas tras quedar eliminado de la Liga Betplay.

El equipo dirigido por Juan David Niño estuvo muy cerca de escribir su nombre dentro de los ocho mejores, pero le hizo falta el "centavo para el peso", lo que quiere decir que el proyecto deportivo tiene una buena base, aunque habría que hacer ajustes en la plantilla de jugadores.

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Es por ello que se decidió no continuar con dos importantes figuras para la zona ofensiva, tal como lo dio a conocer el periodista Mariano Olsen, Cristian Cañozales y Bryan Urueña, a quienes se les acabó el respectivo contrato y la institución no lo renovó.

Ahora la obligación está en Juan David Niño y su equipo de trabajo para encontrar dos reemplazos de categoría que puedan suplir la ausencia de estos dos experimentados jugadores y de paso cumplir con los objetivos planteados para el siguiente semestre.

¿Cómo le fue a Cañozales y Urueña con Águilas Doradas?

El extremo de 27 años llegó en el presente semestre desde Millonarios, y tuvo la oportunidad de jugar 10 partidos, un total de 198 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se pudo reportar con una asistencia.

El mismo caso ocurrió con Urueña, quien llegó desde Llaneros para el semestre de apertura, pero su rendimiento fue más destacado, jugando 15 partidos, 847 minutos en los cuales marcó cuatro asistencias.

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Próximo partido de Águilas Doradas

El siguiente reto del equipo encabezado por Juan David Niño será en el marco de la fecha 3 de la Copa Betplay cuando se enfrente a Independiente Yumbo en condición de visitante el domingo 17 de mayo.