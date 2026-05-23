Bielsa, un uruguayo más para el Mundial: "Un milagro deportivo para cualquier profesional"

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, dijo este jueves que agradecerá "toda la vida" al país por permitirle ir a una Copa del Mundo, pero mantuvo el suspenso sobre la lista de 26 futbolistas que representarán a Uruguay en la cita mundialista que inicia el 11 de junio.

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Con su equipo técnico a pleno, el argentino participó en un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol para dar a conocer avances y trabajos en todas sus áreas y confirmó que su trabajo "culmina con la Copa del Mundo".

En casi dos horas de charla, la mayoría llevada adelante por sus asistentes, Bielsa detalló todo el trabajo que su equipo construyó desde que en 2023 tomó las riendas del bicampeón mundial.

Vamos a "describir cómo hicimos nuestro trabajo que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional", dijo Bielsa al iniciar la charla.

"Voy a agradecer toda la vida al Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa", aseguró el argentino que vivirá su tercer Copa del Mundo en Norteamérica tras dirigir a Argentina en Corea del Sur-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010.

El Loco Bielsa aprovechó su ponencia para agradecer el trabajo de todos los colaboradores del Complejo Celeste, donde entrena la selección, y llenó de elogios a la AUF por ponerle a disposición las mejoras herramientas de trabajo y agradeció a Jorge Giordano, el director de selecciones, al que calificó de jefe "único".

El evento también tuvo una intervención de Ignacio Alonso, presidente de la AUF, quien horas antes dijo a un medio local que hay que "tener fe" de cara al Mundial.

Los uruguayos deben "creer que el cuerpo técnico y el plantel van a responder con mucho trabajo y entrega en el Mundial", dijo al programa Vos en Agenda.

Tras un inicio de ciclo idílico con resonados triunfos ante Argentina y Brasil por el premundial, la Celeste de Bielsa vivió una profunda caída de rendimiento y resultados tras la Copa América 2024 y clasificó al Mundial como cuarto de Sudamérica.

A los problemas futbolísticos se sumaron quejas de jugadores sobre el trato del Loco, quien reconoció a fin de año que su relación con el plantel era compleja.

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Uruguay debutará en el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, ante Arabia Saudita el 15 de junio en un Grupo H integrado además por Cabo Verde y España, una de las favoritas a llevarse el título.