Billy Arce fue presentado oficialmente por su nuevo equipo

Billy Arce ya tiene nuevo destino para continuar su carrera profesional. El extremo ecuatoriano fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Bolívar de La Paz, equipo que continúa reforzando su plantilla para afrontar el segundo semestre de 2026, en el que competirá por el título del fútbol boliviano y la Copa Sudamericana.

Lea también Oficial: delantero que salió de Nacional fue presentado en Bolívar

El club paceño hizo oficial la llegada del atacante a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida con un mensaje para sus aficionados. "¡Bienvenido al más grande, Billy Arce! El atacante ecuatoriano, procedente de Mazatlán FC, llega a La Paz para aportar potencia, regate y dinamita a nuestra delantera. ¡Mucho éxito en este nuevo desafío vistiendo la Celeste!", publicó la institución.

Horas después, Bolívar también compartió imágenes del primer entrenamiento del futbolista junto a sus nuevos compañeros. "¡El primer día de Billy Arce como académico! La química con el grupo fue inmediata y el chip competitivo ya está encendido. ¡La historia de Billy con el manto sagrado arranca hoy!", escribió el club en otra de sus publicaciones.

El atacante de 28 años llega procedente de Mazatlán FC de la Liga MX, equipo en el que militó durante los últimos seis meses. Antes de tomar la decisión de continuar su carrera en Bolivia, el ecuatoriano fue seguido por varios clubes del fútbol colombiano, aunque finalmente no alcanzó un acuerdo con ninguno de ellos.

Billy Arce y su buen paso por el fútbol colombiano

Arce conoce bien el balompié colombiano gracias a sus pasos por Deportivo Pasto, Once Caldas y Atlético Nacional. Fue precisamente con el conjunto verdolaga donde conquistó dos títulos: la Copa Colombia y la Superliga, además de dejar buenas actuaciones por las bandas gracias a su velocidad y capacidad en el uno contra uno.

Además, Arce militó en Independiente del Valle, Extremadura (Esp), Liga de Quito, Emelec, Barcelona SC, Peñarol y Santos.

Los números de Billy Arce

A lo largo de su carrera profesional, el extremo ha disputado 270 partidos, en los que registra 45 goles y 30 asistencias, números que respaldan la experiencia con la que llega al conjunto dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo.

Lea también Selección Colombia: así va el historial contra selecciones africanas en mundiales

Palmarés de Billy Arce

Su palmarés también incluye dos Supercopas de Ecuador con Liga de Quito y el ascenso al Brasileirao con Santos, logros que complementan una trayectoria construida entre el fútbol ecuatoriano, colombiano, brasileño y mexicano.

Con su incorporación, Bolívar suma una nueva pieza para fortalecer su frente de ataque de cara a un semestre exigente. El conjunto boliviano disputará los 'playoffs' de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Gremio y buscará escalar posiciones en el campeonato local, donde actualmente pelea por los primeros puestos.