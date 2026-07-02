Oficial: delantero que salió de Nacional fue presentado en Bolívar

Dairon Asprilla continuará su carrera en el fútbol boliviano. Luego de finalizar su etapa en Atlético Nacional, el delantero colombiano fue anunciado oficialmente este miércoles como nuevo jugador de Bolívar de La Paz, equipo con el que afrontará el segundo semestre de 2026 y disputará tanto la liga local como la Copa Sudamericana.

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La Academia confirmó la incorporación del atacante a través de sus redes sociales y también informó que su presentación oficial se realizará este jueves en una conferencia de prensa en La Paz. De esta manera, el experimentado futbolista pone fin a su más reciente ciclo en el fútbol colombiano para asumir un nuevo reto internacional.

En el comunicado de bienvenida, Bolívar destacó la experiencia del colombiano y recordó el reconocimiento que alcanzó durante su paso por la Major League Soccer. "Está acostumbrado a marcar diferencia", señaló el club, antes de resaltar que el atacante llega con la jerarquía que lo llevó a ser conocido como 'Mr. October' durante su etapa en Portland Timbers.

"Después de diez temporadas en Estados Unidos, el célebre 'Mr. October' aterriza en la Academia para aportar experiencia, jerarquía y personalidad en la Copa Sudamericana y el campeonato boliviano", agregó la institución boliviana.

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Balance de Dairon Asprilla en Nacional

Asprilla llega a Bolivia después de dos temporadas con Atlético Nacional. Desde su arribo al conjunto verdolaga para el segundo semestre de 2024, disputó 96 partidos oficiales, marcó 11 goles y se consolidó como una alternativa constante en el frente de ataque, participando tanto en competencias locales como internacionales.

Trayectoria de Dairon Asprilla

Antes de ese ciclo, el delantero construyó una amplia trayectoria tanto en Colombia como en el exterior. Debutó con Alianza Petrolera, tuvo un primer paso por Atlético Nacional, vistió la camiseta de Millonarios y posteriormente desarrolló gran parte de su carrera en Portland Timbers, club con el que permaneció durante diez temporadas y se convirtió en uno de los jugadores más representativos de la institución estadounidense.

Bolívar, de Alejandro Restrepo, jugará playoffs de Sudamericana

El equipo dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo disputará los 'playoffs' de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Gremio de Brasil. El partido de ida se jugará el 23 de julio en el estadio Hernando Siles de La Paz, mientras que la vuelta se llevará a cabo una semana después en Porto Alegre.

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Además de su reto internacional, Bolívar intentará escalar posiciones en el campeonato boliviano, donde actualmente ocupa el cuarto lugar con 14 puntos. Con la llegada de Dairon Asprilla, el club apuesta por incorporar experiencia, desequilibrio y recorrido para pelear por sus objetivos durante el segundo semestre de la temporada.