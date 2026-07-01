Selección Colombia: así va el historial contra selecciones africanas en mundiales

La Selección Colombia volverá a enfrentar a un rival africano en una Copa del Mundo cuando se mida este viernes 3 de julio a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputará en Kansas City desde las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y entregará un cupo a los octavos de final del certamen.

Lea también Colombia Vs Ghana: árbitros confirmados para los 16avos de final del Mundial

Será la sexta ocasión en la que la tricolor se cruce con una selección africana en la historia de los mundiales. Hasta ahora, el balance favorece al combinado nacional, que registra cuatro victorias y una sola derrota frente a este tipo de rivales.

Así le ha ido a Colombia ante africanos en el Mundial

El primer antecedente se remonta a la Copa del Mundo de Italia 1990. En los octavos de final, Colombia igualó 0-0 con Camerún durante los 90 minutos, pero terminó cayendo 2-1 en el tiempo suplementario con un doblete del histórico Roger Milla. Bernardo Redín descontó para el equipo dirigido entonces por Francisco Maturana.

Ocho años después, en Francia 1998, la selección nacional volvió a enfrentar a un representativo africano. En la fase de grupos derrotó 1-0 a Túnez gracias a un gol de Léider Preciado, resultado que, sin embargo, no fue suficiente para evitar la eliminación en la primera ronda.

Lea también Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este jueves 2 de julio

El historial volvió a sonreírle a Colombia en Brasil 2014. El equipo de José Néstor Pékerman superó 2-1 a Costa de Marfil en la segunda jornada del Grupo C con anotaciones de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, mientras que Gervinho marcó el descuento para los africanos.

Cuatro años más tarde, en Rusia 2018, la tricolor volvió a encontrarse con un rival africano en la fase de grupos. En aquella oportunidad venció 1-0 a Senegal gracias a un cabezazo de Yerry Mina, un resultado que le permitió asegurar el primer lugar de su zona y avanzar a los octavos de final.

El antecedente más reciente se produjo en la actual Copa del Mundo. Durante la fase de grupos del Mundial 2026, Colombia derrotó 1-0 a República Democrática del Congo con un tanto de Daniel Muñoz, resultado que contribuyó a la clasificación del equipo nacional a la ronda de eliminación directa.

Lea también Lucho Díaz se enfrentará a uno de sus verdugos en el Colombia Vs Ghana

Ahora, el conjunto dirigido por su cuerpo técnico buscará ampliar ese balance positivo frente a selecciones africanas cuando se enfrente a Ghana, un rival que intentará romper la tendencia y avanzar a los octavos de final del campeonato.

Canal RCN transmite Colombia vs Ghana

El duelo entre Colombia y Ghana se jugará este viernes 3 de julio a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en Kansas City. Allí, la tricolor no solo buscará un lugar entre los 16 mejores del Mundial 2026, sino también mantener su dominio histórico frente a selecciones africanas en la máxima cita del fútbol. El juego contará con la transmisión del Canal RCN y cubrimiento de DeportesRCN.com.