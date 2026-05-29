Boca Juniors de Argentina, considerado por muchos como el mejor equipo de la historia del continente americano, fracasó en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo que no gana hace muchos años ya.



El conjunto azul y oro no pudo vencer de local a la Universidad Católica de Chile y por esto, se quedó sin la posibilidad de clasificar a los octavos de final. Los gauchos van al repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana.

El arquero que quiere Boca

Tras el fracaso sufrido en la Copa Libertadores, hay tensión, como era de esperarse, entre los hinchas del club, que piden refuerzos de verdadera categoría para el segundo semestre del año.



Y ya que se habla de posibles fichajes, el arquero uruguayo Sergio Rochet podría llegar a Boca Juniors en el siguiente mercado de fichajes. Habrá que esperar para conocer si la gestión se termina resolviendo.

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¿Se concreta el fichaje o no?

“Sergio Rochet, en la mira de #Boca. Al arquero le quedan seis meses de contrato con #Inter, aunque posee una renovación automática según objetivos. En caso de avanzar, #CABJ deberá resolver la situación del cupo de extranjeros”, informó sobre el tema el periodista Germán García Grova, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La llegada del portero no sería el único movimiento que se presentaría en Boca, ya que el director técnico Claudio Úbeda saldría del club en las próximas horas. Hay un descontento grande con el estratega.

El DT se iría del club

“Durante el lapso que estuvo como DT, Úbeda nunca se sentó a negociar una renovación con Riquelme. El buen andar del equipo durante buena parte de este año, victoria superclásica incluida, hacía presumir que podría ser el DT para lo que venía. Sin embargo, su ciclo se derrumbó como un castillo de naipes y la eliminatoria en fase de grupos de la Copa Libertadores (la primera desde 1994) fue la gota que rebasó el vaso y su destino quedó sellado”, señaló TyC Sports.



“Aunque resta la confirmación oficial, el Sifón se va luego de 32 partidos en poco más de siete meses. Ganó 17 (venció a River las dos veces que lo enfrentó), empató siete y perdió ocho. Su buena efectividad del 60,4% estuvo muy lejos de ser suficiente: quedó apuntado en la eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura 2025, se quedó afuera en octavos del Apertura ante Huracán en la Bombonera y ahora se fue de la Copa Libertadores en fase de grupos”, añadió.





