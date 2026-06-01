La prensa argentina reveló, hace apenas unos momentos, que hubo una reunión en Boca Juniors, en la cual se le comunicó al director técnico Claudio Úbeda que su etapa llegó a su fin.



Todo esto se da, como bien se sabe, después del fracaso del equipo azul y oro en la Copa Libertadores de América. El club, considerado por muchos como el más grande del continente, no pudo clasificar a los octavos de final.

Úbeda se va de Boca

Por esta razón, Úbeda no seguiría a cargo del plantel profesional de Boca Juniors. Varios entrenadores de alta categoría estarían en la lista de posibilidades en Boca Juniors. Habrá que esperar para conocer quién es el candidato número uno.



“El ciclo de Claudio Úbeda como entrenador de Boca llegará a su fin el 30 de junio. Se llevó a cabo una reunión entre el DT y el Director Deportivo Marcelo Delgado, en la que le comunicaron oficialmente que no continuará al frente del equipo”, señaló TyC Sports.

Boca necesita recuperar su identidad

“El mensaje que le transmitieron incluyó el agradecimiento de la institución por haberse hecho cargo del plantel en uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos tras la muerte de Miguel Russo, quien falleció durante su ciclo como entrenador del club. Ya hay varios estrategas ofrecidos para asumir el desafío”, añadió.



Los hinchas de Boca Juniors quieren que el club vuelva a tener su identidad y compita, año tras año, por la Copa Libertadores. El sueño de la séptima está vigente, pero ya se tendrá que considerar para el año 2027.

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¿Quién será el nuevo DT de Boca?

“La búsqueda del nuevo entrenador ya está en marcha. Varios DTs fueron ofrecidos para asumir a partir del 18 de julio, cuando el cuadro azul y oro retome la actividad competitiva tras el párate del Mundial. Algunos de los nombres que más le gustan a la dirigencia se encuentran actualmente con trabajo, lo que complica las negociaciones y obliga al club a evaluar distintas alternativas antes de tomar una decisión”, sentencia TyC Sports, entre otras cosas más.



Con el paso de los días y las semanas, seguramente, se va a ir revelando el nombre de los entrenadores que podrían llegar a Boca Juniors. Se dice que algunos de ellos estarán en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.