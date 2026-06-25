Liga Betplay 2026-II: fecha y hora de los clásicos confirmadas

En medio del desarrollo de la Copa Mundial, el Fútbol Profesional Colombiano se vuelve a reactivar de a poco, los equipos empiezan a iniciar con sus respectivas pretemporadas, se empiezan a dar los movimientos en el mercado de fichajes y Dimayor ultima detalles para el desarrollo de la Liga Betplay de clausura.

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Previamente, antes de la final entre Nacional y Junior del semestre de apertura, se habría dado a conocer el fixture oficial de la competencia de las 19 fechas, pero finalmente se dieron a conocer las fechas y horas en las que se llevarán a cabo los partidos, incluyendo los tan anhelados clásicos del certamen.

Confirmada la fecha y hora de los clásicos de la Liga Betplay

Por medio de las redes sociales de Dimayor se anunció por fin las fechas y horarios del todos contra todos para la Liga Betplay de clausura. Allí se dieron a conocer los cruces que habrá en el transcurso de las 19 fechas, incluyendo la tan esperada jornada de clásicos.

La Liga BetPlay Dimayor Clausura 2026 comenzará el viernes 24 de julio, una vez termine el Mundial, y esta fase inicial terminará el 8 de noviembre de 2026, manteniendo el formato tradicional de cuadrangulares semifinales y final ida y vuelta.

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En este anuncio claramente también se revelaron las respectivas fechas y horarios de los tan anhelados clásicos de la Liga Betplay, en donde los principales protagonistas son Nacional, Millonarios, América, Santa Fe, Cali y Medellín.

Fecha 4: América vs Nacional

Sábado 8 de agosto

Pascual Guerrero

8:30 P.M.

Fecha 6: Santa Fe vs América

Sábado 22 de agosto

Estadio El Campín

6:30 P.M.

Fecha 12: Nacional vs Millonarios

Miércoles 23 de septiembre

Estadio Atanasio Girardot

8:30 P.M.

Fecha 16: Nacional vs Medellín

Domingo 25 de octubre

Estadio Atanasio Girardot

6:10 P.M.

Fecha 16: Santa Fe vs Millonarios

Miércoles 2 de septiembre

Estadio El Campín

8:25 P.M.

Fecha 17: Millonarios vs América

Lunes 26 de octubre

Estadio El Campín

8:00 P.M.

Fecha 18: América vs Cali

Martes 3 de noviembre

Estadio Pascual Guerrero

8:20 P.M.

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Así se jugará la primera fecha

Sábado 25 de julio: Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla - Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional de Medellín - Deportivo Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto - Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga.

Domingo 26 de julio: Internacional de Bogotá vs. América de Cali - Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe de Bogotá - Alianza FC de Valledupar vs. Fortaleza - Once Caldas de Manizales vs. Cúcuta Deportivo.