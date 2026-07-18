Boca Juniors confirmó decisión con Sebastián Villa y Álvaro Montero: oficial

Se acabó la novela del futuro de Sebastán Villa y de Álvaro Montero para ser nuevos jugadores de Boca Juniors. El extremo vuelve a una casa en la que fue una de las grandes figuras, pero su historia no acabó de la mejor manera por los temas judiciales por presuntos casos de abuso sexual que no permitieron que Villa terminara con una buena relación con la afición.

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Álvaro Montero apenas terminó el Mundial con la Selección Colombia regresó a Vélez Sarsfield para definir su futuro con la oferta de Boca Juniors sobre la mesa y con la oportunidad de dar un salto mayor en su carrera deportiva. Sebastián Villa hizo parte de la lista de 55 jugadores de la preliminar para la Copa del Mundo, pero no se pudo mantener en la oficial.

Los dos jugadores colombianos que coincidieron en el Deportes Tolima volverán a ser compañeros en Boca Juniors, nada más y nada menos. El cuadro argentino dio a conocer este viernes 17 de julio la noticia de la contratación de Sebastián Villa y de Álvaro Montero.

EL CORTO COMUNICADO DE BOCA JUNIORS CONFIRMANDO LOS FICHAJES DE ÁLVARO MONTERO Y SEBASTIÁN VILLA

Juan Román Riquelme siempre fue un socio claro para Sebastián Villa pese a los temas judiciales tras los casos de abuso sexual que se produjeron mientras el extremo jugaba en el club. Riquelme afirmó que lo único que importaba era que jugara y rindiera en la cancha.

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La afición parece estar dividida con el regreso del antioqueño. Boca lo hizo oficial con un corto comunicado explicando que, “Álvaro Montero, arquero proveniente de Vélez Sarsfield, y Sebastián Villa, delantero proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza, firmaron contrato con la institución y se incorporarán al plantel profesional el día sábado”.

A nivel individual, los dos jugadores parecen ser grandes fichajes, uno atajando en Selección Colombia con la experiencia del Mundial, pese a que no pudo disputar ni un solo encuentro. En Vélez se ganó la titularidad con grandes apariciones.

Sebastián Villa dejó Independiente Rivadavia como un referente del club de Mendoza. Ganaron la Copa Argentina y clasificaron por primera vez a la Copa Libertadores liderando su grupo y clasificando a octavos de final de manera anticipada. Villa se cansó de dar asistencias y marcar goles en la institución y así regresa a Boca Juniors.

¿CUÁNTO PAGÓ BOCA JUNIORS POR SEBASTIÁN VILLA Y POR ÁLVARO MONTERO?

Tras la confirmación de Boca Juniors, el cuadro ‘Xeneize’ pagó 6,5 millones de dólares por el fichaje. El extremo colombiano firmó un contrato hasta diciembre de 2030. Este será el segundo ciclo del antioqueño en Boca y tendrá que reivindicarse tras la mala manera como salió.

Por su parte, Boca Juniors desembolsó una cifra cercana a los 4 millones de dólares para contratar a Álvaro Montero. El guajiro también firmó hasta diciembre de 2030 con la institución ‘Xeneize’. Su fichaje le da un beneficio a Millonarios.

La información de Alexis Rodríguez sentencia que a Millonarios le entrarían 1,8 millones de dólares por el fichaje de Álvaro Montero con Boca Juniors. Sin duda alguna, es un incentivo grande para el cuadro albiazul para mejorar en temas financieros o usarlo en nuevas contrataciones.

¿CUÁNDO PODRÍAN DEBUTAR SEBASTIÁN VILLA Y ÁLVARO MONTERO EN BOCA JUNIORS?

Los dos jugadores colombianos serán entrenados por Rodolfo el ‘Vasco’ Arruabarrena que tiene un nuevo ciclo en Boca Juniors. El nuevo cuerpo técnico tendrá que definir si los dos serán titulares, pero seguramente, tanto Sebastián Villa como Álvaro Montero serán inicialistas en la mayoría de los partidos.

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Sus respectivos estrenos podrían ser nada más ni nada menos que en la Copa Sudamericana cuando Boca Juniors reciba la visita de O’Higgins con la necesidad de sellar la clasificación para los octavos de final de la competencia continental. Habría que esperar si Sebastián y Álvaro harán parte de ese encuentro.