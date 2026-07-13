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Figura del Junior se va a Millonarios: venta definitiva y contrato hasta 2029

Se espera que en un par de días se haga oficial la llegada de este jugador al cuadro albiazul.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Figura del Junior se va a Millonarios: venta definitiva y contrato hasta 2029
Junior vs Millonarios - Liga BetPlay 2026 // Colprensa

Millonarios tiene prácticamente asegurado uno de los fichajes más importantes de este mercado en el fútbol colombiano. El lateral derecho Jhomier Guerrero dejará Junior de Barranquilla para convertirse en nuevo jugador del conjunto embajador mediante una transferencia definitiva.

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Detalles de la llegada de Jhomier Guerrero a Millonarios

El club albiazul comprará los derechos económicos del defensor, quien firmará un contrato con vigencia hasta junio de 2029. Solo restan los exámenes médicos y la firma de los documentos para que la operación quede oficializada.

Guerrero, de 25 años, llega a Millonarios después de consolidarse como una de las figuras de Junior, equipo con el que conquistó el bicampeonato de la Liga BetPlay en los torneos 2025-II y 2026-I.

Durante ese ciclo fue una de las piezas más importantes para el técnico Alfredo Arias, destacándose por su regularidad, despliegue por la banda derecha y aporte tanto en defensa como en ataque.

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Trayectoria de Jhomier Guerrero

El barranquillero inició su carrera profesional en Barranquilla FC y posteriormente pasó por Patriotas, antes de dar el salto al cuadro rojiblanco, donde alcanzó el mejor momento de su trayectoria.

En total, Jhomier Guerrero acumula 161 partidos como profesional, experiencia que ahora pondrá al servicio de Millonarios, que busca fortalecer su plantilla para afrontar los retos del segundo semestre.

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La llegada del lateral responde a la intención del conjunto capitalino de reforzar una posición prioritaria de cara a la Copa y Liga BetPlay del segundo semestre, pues el embajador nuevamente quedó afuera de torneo internacional.

Se espera que en los próximos días Guerrero viaje a Bogotá para presentar los exámenes médicos correspondientes. Si todo transcurre según lo previsto, firmará su contrato hasta 2029 y será anunciado oficialmente como nuevo jugador de Millonarios.

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