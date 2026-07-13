Un lateral izquierdo de la Liga BetPlay saldría en venta por 4 millones de dólares

Uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección de la Liga BetPlay apunta a una millonaria valoración en el mercado. Desde su club consideran que, si mantiene su evolución, podría convertirse en la venta más importantes de su historia hacia el fútbol internacional.

Lea también Jugador de la Liga BetPlay fue comprado por Atlético de Madrid

Pasto vendería a un futbolista en 4 millones de dólares

Hervin Goyes, lateral izquierdo de Deportivo Pasto, es a quien el conjunto nariñense proyecta recibir cerca de 4 millones de dólares cuando se concrete su salida al exterior.

La información fue revelada por el presidente del club, Roberto Castro, en declaraciones al periodista Hernán Insuasti Gonzáles, quien sigue de cerca la actualidad del cuadro volcánico. Según explicó el directivo, el jugador no está disponible para ser transferido en este momento.

De hecho, Goyes fue declarado intransferible para el corto plazo. La intención de Deportivo Pasto es continuar con el proceso de formación del futbolista y potenciar aún más su rendimiento antes de negociar su salida, la cual estaría prevista para 2027.

Lea también La data indicó cuál será la final y el campeón del Mundial 2026

Él es Hervin Goyes, defensa de Deportivo Pasto

El defensor tiene 20 años, nació en Barbacoas, Nariño, y es considerado por varios analistas como uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol colombiano en su posición, gracias al crecimiento que ha mostrado durante el último semestre.

La estrategia del conjunto volcánico pasa por consolidar a sus jóvenes figuras antes de venderlas al mercado internacional, buscando maximizar el beneficio deportivo y económico para la institución.

Lea también Definido el equipo en el que jugará Paulo Dybala

Ese modelo ya dio resultados recientemente con la transferencia del volante Johan Caicedo, quien fue vendido al grupo Atlético de Madrid por 1,8 millones de dólares y continuará inicialmente su carrera en el Atlético de San Luis, de México.

Ahora, en Deportivo Pasto esperan que Hervin Goyes siga el mismo camino. Si mantiene su progresión y despierta el interés de clubes del exterior, el lateral podría convertirse en una de las ventas más importantes en la historia del equipo nariñense.