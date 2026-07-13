Confirman el nuevo equipo del arquero Iván Arboleda

Iván Arboleda ya tiene definido su futuro profesional. El arquero colombiano continuará su carrera en el fútbol argentino, luego de alcanzar un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Sarmiento de Junín.

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Detalles de la llegada de Iván Arboleda a Sarmiento

La información fue revelada por el periodista Julián Capera, quien indicó que el guardameta de 30 años llegará como agente libre y firmará un contrato con el club argentino hasta junio de 2027.

Arboleda viene de actuar con Águilas Doradas durante el primer semestre de 2026, aunque tuvo poca participación. Ahora buscará relanzar su carrera en un campeonato que ya conoce y en el que espera recuperar continuidad.

De hecho, esta será la tercera experiencia del arquero en el fútbol argentino. Anteriormente defendió las camisetas de Banfield y Newell's Old Boys, viviendo en el taladro su mejor momento como profesional, pues en la lepra tuvo altubajos.

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Además de su paso por Argentina, el guardameta también hizo parte del Rayo Vallecano de España, el Anorthosis Famagusta de Chipre y Millonarios, construyendo una trayectoria con experiencia en distintos campeonatos.

En su mejor momento, Arboleda fue considerado uno de los arqueros con mayor proyección del país, al punto de recibir convocatorias a la Selección Colombia. Sin embargo, las lesiones afectaron su continuidad y le impidieron consolidarse al máximo nivel.

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Su llegada a Sarmiento podría ser una de varias noticias protagonizadas por porteros colombianos en el fútbol argentino durante los próximos días. También están encaminadas las incorporaciones de Álvaro Montero a Boca Juniors y de Harlen 'Chipi Chipi' Castillo a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Ahora, Iván Arboleda tendrá una nueva oportunidad para recuperar protagonismo en el balompié argentino y volver a mostrar el nivel que lo llevó a ser considerado una de las grandes promesas del arco colombiano.