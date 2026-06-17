Boca Juniors no se rinde con Sebastián Villa: revelan atractiva oferta

Después de quedar campeón de la Copa de Argentina, Sebastián Villa tenía la ilusión de guiar a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores. Justamente, arrancó la fase de grupos y el club mendocino fue uno de los debutantes de mejor participación sellando la clasificación para los octavos de final de manera anticipada.

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Sin embargo, antes de afrontar la Copa Libertadores, mucho se había hablado del futuro de Sebastián Villa y una posible salida de Independiente Rivadavia con destino a Brasil o a River Plate. La última información que ha salido acerca del extremo colombiano es que Boca Juniors volvió a estar interesado en contratarlo.

Ya después de solucionar los temas judiciales que lo habían marcado en su etapa con Boca Juniors, todo parece indicar que el cuadro ‘Xeneize’ estaría poniendo sus ojos nuevamente en Sebastián Villa e Independiente Rivadavia estaría dispuesto a negociar.

LA OFERTA DE BOCA JUNIORS A INDEPENDIENTE RIVADAVIA POR SEBASTIÁN VILLA

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia le había dado la oportunidad a Sebastián Villa de elegir su próximo rumbo antes de que arrancara el 2026. Quiso jugar la Copa Libertadores convirtiéndose en uno de los mayores asistentes de la fase de grupos.

César Luis Merlo escribió en sus redes sociales el martes 16 de junio que Boca Juniors había llegado a un principio de acuerdo por la contratación de Sebastián Villa y lo que restaría es que Independiente Rivadavia acepte y que esté dispuesto a negociar, pero sin intercambios de jugadores.

En Picado TV, César Luis Merlo dio la noticia, “Boca ya hizo su primera oferta de club a club por Sebastián Villa. Boca ya envió la propuesta oficial a Independiente Rivadavia de Mendoza”. Ya hay conocimiento oficial de los dos clubes en el interés por parte del elenco ‘Xeneize’.

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Posteriormente, dio los detalles de la primera oferta, “la oferta es de 4 millones de dólares y una lista de jugadores a elegir. En esa lista están Lucas Janson, Marcelo Weigandt, Agustín Martegani, entre otros. La respuesta de Independiente Rivadavia, que aquí estoy anticipando es “no queremos jugadores de por medio y si quieren llevarse a Villa, nosotros estamos dispuestos a negociarlo, pero pagando la cláusula de 7 millones de dólares”. Es un poco más de 7 millones porque hay un 13% de impuestos”.

UNA NEGOCIACIÓN COMPLICADA PARA BOCA JUNIORS Y UNA BAJA SENSIBLE PARA INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Sin duda alguna, no será sencillo fichar a Sebastián Villa por la respuesta que les dio Independiente Rivadavia que no quiere perder de una manera sencilla a su jugador estrella. El extremo antioqueño podría cambiar de aires, pero solo si el club interesado paga su cláusula que ya asciende bastante y cambia la oferta formal de Boca Juniors.

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Bajo ese panorama, esos 4 millones de dólares se convierten en 7 millones por la respuesta del elenco mendocino. Habrá que esperar si hay una contraoferta para que Boca Juniors pueda contratar al extremo colombiano que estuvo en la lista de 55 jugadores antes del Mundial.

Independiente Rivadavia perdería bastante por la salida de Sebastián Villa por la Copa Libertadores que está en juego con el club mendocino. Fueron uno de los mejores clubes de la fase de grupos y ahora en octavos de final se medirán con Fluminense, uno de los equipos que enfrentó en la primera instancia.