Efraín Juárez firmó contrato con equipo europeo: dirigirá en Champions League

Uno de los últimos técnicos que quedó campeón con Atlético Nacional fue Efraín Juárez. El entrenador mexicano logró ganar la decimoctava estrella y quedó campeón de la Copa BetPlay. Dos títulos que ahora extraña el cuadro antioqueño después de perder la Liga en el 2026-I.

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Con la salida de Diego Arias de la institución, se pensó que Efraín podía regresar al cuadro antioqueño, dado que todo coincidió con la salida del mexicano de Pumas de la UNAM. Juárez esperaba resolver su futuro y la Liga BetPlay podía ser una de las oportunidades.

Y es que, para el segundo semestre del 2026 hay varios clubes que buscaban una reestructuración en su dirección técnica, especialmente en Antioquia tras la salida de Juan David Niño de Águilas Doradas y Diego Arias de Atlético Nacional. Sin embargo, Efraín Juárez cambió de planes y se olvidó de la Liga BetPlay y firmó contrato con un equipo europeo.

EFRAÍN JUÁREZ DIRIGIRÁ EN HUNGRÍA

Después de la salida de Efraín de México, se le abrieron algunas oportunidades en el exterior como una posibilidad. Colombia esperaba, pero su plan era regresar a Europa. Como asistente técnico, ya había tenido cargos en Standard de Lieja y en el Brujas, ambos de Bélgica.

Bajo ese panorama, todo parecía que regresar a Europa iba a ser el rumbo del mexicano que tomó vuelo a Hungría para firmar su respectivo contrato con el Győri ETO Football Club.

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El vínculo con el equipo húngaro ilusiona bastante al mexicano que dejó huella en Nacional por ser el entrenador que en menos tiempo sacó campeón al club medellinense de la Liga BetPlay. El Győri ETO Football Club es el actual campeón del balompié de Hungría y tendrá la oportunidad de jugar la UEFA Champions League en las Eliminatorias.

César Luis Merlo afirmó en las redes sociales que Efraín Juárez firmó su contrato con el Győri ETO Football Club de Hungría este miércoles 17 de junio. El primer reto del mexicano será en un amistoso frente al Grazer AK de Austria el viernes 19. Luego tendrá que afrontar los Play-Offs de la UEFA Champions League enfrentando a Víkingur Reykjavík de Islandia.

LAS ESTADÍSTICAS DE EFRAÍN JUÁREZ CON PUMAS

Efraín Juárez llegó a Pumas para dirigir a uno de los equipos de sus amores. El mexicano regresó a su país y en algunos meses ya empezó a dar de qué hablar en la institución universitaria.

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Su camino comenzó en marzo de la temporada 2025 y desde entonces había logrado dirigir en 60 oportunidades al club, dejando un saldo de 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas.

No logró quedar campeón con Pumas, pero llevó al club a una nueva final del Clausura 2026 hace algunos meses en uno de los clásicos capitalinos contra Cruz Azul. En condición de local perdieron 1-2 y hasta ahí llegó la ilusión de despedirse con un título. En su paso como entrenador en el club mexicano tuvo varias polémicas por expulsiones continuas y quejas a las ternas arbitrales.