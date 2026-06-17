Millonarios no renovó a su delantero para la siguiente temporada

La escuadra bogotana dejó una deuda bastante grande con los hinchas tras los malos resultados y eliminaciones que obtuvo en los primeros meses del año, los cuales obligaron incluso a un cambio anticipado de cuerpo técnico, pasando de Hernán Torres a Fabián Bustos, quien por momento dio buenos "chispazos".

Lea también VIDEO: Cristiano Ronaldo se perdió el gol de la victoria de Portugal

Ahora, la tarea del estratega argentino es bastante complicada, ya que tendrá que llevar a cabo varios cambios en la plantilla de jugadores, principalmente liberando cupos que le permitan contratar los jugadores que se acoplen a su nueva idea de juego, por lo que el contrato de Alex Castro no fue renovado.

Álex Castro es otra de las bajas de Millonarios

Millonarios deberá hacer un replanteamiento de la plantilla de jugadores y posiblemente de la idea de juego acorde a las nuevas contrataciones que se lleven a cabo y la base de futbolistas que continúen al mando de Bustos.

Es por ello por lo que se deberán comenzar a tomar decisiones en cuanto a quienes continúan y quienes deberían salir, en donde justamente aparece el nombre de Alex Castro.

Lea también Jorge Cabezas Hurtado sale de Millonarios y tendría nuevo club en el FPC

El atacante de 32 años arribó al club en el semestre de clausura de la temporada 2025 desde Deportes Tolima, pero al parecer no habría cumplido con las expectativas planteadas, por lo que se decidió no renovarle su contrato.

Por el momento se desconoce el club al que iría el delantero, aunque recientemente se dio a conocer que Santa Fe sería uno de los principales interesados en contratarlo, ya que es un viejo conocido de Pabalo Repetto.

¿Cómo le fue a Alex Castro con Millonarios?

Tras su llegada desde Deportes Tolima a Millonarios, los números de Castro fueron bastante bajos, habiendo logrado completar nada más 25 partidos, más de 1.500 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se pudo reportar con un gol y tres asistencias.

Lea también El plan de Lorenzo para que Colombia le gane a Uzbekistán en el Mundial

Pablo Repetto habló del fichaje de Álex Castro a Millonarios

el uruguayo deberá estudiar los errores que se cometieron en el transcurso del semestre y empezar a trabajar también en lo que quiere para el clausura, por lo que en sus planes estaría Alex Castro, el extremo que termina contrato con Millonarios y sería una alternativa para la ofensiva, ya que es un viejo conocido de Repetto por Nacional de Uruguay.

"De nombres no quiero hablar, no puedo. Alex Castro es un jugador que quizás se asocia a que pueda legar a Sant Fe porque es un jugador que yo lo llevé a Nacional de Uruguay, es un jugador interesante, muy buen jugador y quizás por ese lado, pero no quiero entrar a detalles".