Boca Juniors ofertó 3 millones de dólares por un defensa colombiano

Boca Juniors trabaja en la conformación de su plantilla para el segundo semestre de 2026 y uno de los nombres que aparece en carpeta es el del colombiano Jhohan Romaña, actualmente defensor central de San Lorenzo de Almagro.

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La información fue revelada por el periodista Julián Capera, quien aseguró que el conjunto xeneize ya inició conversaciones con el objetivo de concretar la llegada del zaguero de 27 años en el próximo mercado de fichajes.

Boca pagaría 3 millones de dólares por Jhohan Romaña

Según trascendió, la operación rondaría los tres millones de dólares, cifra que Boca Juniors estaría dispuesto a desembolsar para quedarse con uno de los defensores más destacados del fútbol argentino en la actualidad.

Romaña tiene contrato vigente con San Lorenzo de Almagro hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier transferencia dependerá de una negociación directa entre los clubes involucrados.

El defensor nacido en Apartadó se ha convertido en una de las piezas más importantes del equipo azulgrana. Incluso, en varias oportunidades ha portado la cinta de capitán, reflejando el liderazgo que ha adquirido dentro de la institución.

Los números de Jhohan Romaña

No es casualidad que Boca haya puesto sus ojos sobre él. Durante la temporada 2026, Romaña ha disputado 21 partidos con San Lorenzo, manteniendo un rendimiento regular y consolidándose como referente de la línea defensiva.

Además, el colombiano estuvo incluido en la prelista de 55 jugadores elaborada por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo de 2026. Aunque nunca ha tenido una participación importante con la Selección Colombia, su nombre sí apareció entre las opciones evaluadas por el cuerpo técnico.

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El posible interés de Boca Juniors representa uno de los movimientos más importantes que podría protagonizar el futbolista en su carrera. Llegar al cuadro xeneize significaría incorporarse a uno de los clubes con mayor tradición y exigencia del continente.

Trayectoria de Jhojan Romaña

Antes de consolidarse en San Lorenzo, Romaña construyó buena parte de su trayectoria en el exterior. El defensor pasó por Guaraní, Austin FC y Olimpia, experiencias que le permitieron ganar recorrido internacional antes de llegar al fútbol argentino.

Por ahora no existe un acuerdo cerrado, pero las conversaciones ya habrían comenzado. En las próximas semanas se espera que avance la negociación para determinar si Jhohan Romaña cambia de camiseta y se convierte en nuevo jugador de Boca Juniors de cara a la segunda mitad de 2026.