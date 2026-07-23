Boca toma radical decisión con Álvaro Montero y Sebastián Villa

Boca Juniors de Argentina tomó una radical decisión con los futbolistas colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, que arribaron al club azul y oro en este mercado de fichajes.

Montero y Villa titulares

Rodolfo Arruabarrena, director técnico del equipo Xeneize, tomó la decisión de alinear a los jugadores como titulares para el duelo ante Club Deportivo O’Higgins de este jueves 23 de julio.

Argentinos y chilenos se enfrentan por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Boca Juniors, en el papel, es favorito para sacar ventaja en el primer cotejo de la serie.

Lo que dijo la prensa sobre los colombianos

“El arquero de 31 años se perfila para ocupar el lugar bajo los tres palos apenas unos días después de haberse incorporado al plantel, en lugar de Leandro Brey. Montero llega tras un muy buen ciclo en Vélez, donde fue una de las figuras del equipo, y luego de haber integrado el plantel de Colombia en el Mundial 2026 antes de concretar su pase al Xeneize”, reseñó TyC Sports previo a conocerse la titularidad de Montero.



“El otro estreno será el de Villa, en un regreso que genera expectativa por su pasado en el club. Después de destacarse en Independiente Rivadavia, donde recuperó protagonismo, fue campeón de la Copa Argentina y volvió a mostrar un alto nivel, Boca decidió apostar nuevamente por el delantero colombiano y acordó su compra definitiva en 6,5 millones de dólares”, añadió sobre Sebastián Villa.

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¿Cómo les irá a Montero y Villa en Boca?

Álvaro Montero, en el fútbol profesional colombiano, como bien se sabe, vistió los colores y dejó huella en Deportes Tolima y Millonarios FC de Bogotá. Sebastián Villa también hizo parte de las filas del conjunto pijao.



Hay mucha expectativa por cómo les podrá ir a los dos jugadores colombianos este semestre con Boca Juniors. El equipo azul y oro armó un plantel competitivo y es favorito para ganar la Copa Conmebol Sudamericana.