¿Bolivia se juega la vida en el repechaje? "Ya estamos acostumbrados en la Eliminatoria"

El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, consideró que el partido del jueves contra Surinam, por las semifinales del repechaje intercontinental para el Mundial de Norteamérica 2026, no es el juego de sus vidas, aunque reconoció la importancia para la Verde.

"Nosotros no necesariamente decimos que es (el partido) de la vida, pero sabemos que la gente lo considera así", dijo Villegas en rueda de prensa en Monterrey.

"Ya estamos acostumbrados. Cuando enfrentamos a Brasil en la eliminatoria se decía que ése era el partido de nuestras vidas. Lo hemos hecho bien y ahora estamos acá", apuntó el entrenador de 55 años.

Villegas no rehuyó la responsabilidad de vencer el jueves a Surinam para luego, el martes, buscar ante Irak el regreso a la Copa Mundial de la FIFA, tras su última participación en Estados Unidos 1994.

"Es cierto que hace treinta y tantos años no vamos al Mundial, pero ponerle más carga al equipo no hace falta", apuntó Villegas, quien tomó el mando de Bolivia en julio de 2024.

El partido contra Surinam "es para ganarlo, por supuesto, pero quiero que los jugadores lo jueguen con alegría y disfruten el momento", destacó el entrenador.

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Ante la postura del seleccionador de Surinam, Henk ten Cate, quien consideró estar en desventaja ante Bolivia por tener menos tiempo de trabajo con su plantel, Villegas calificó esa declaración como "estrategias".

"Nosotros estamos tranquilos porque tenemos jugadores de buen pie", añadió el seleccionador y reconoció la dificultad que representa Surinam por tener jugadores en ligas europeas "sumamente importantes".

Si bien Ten Cate mostró su malestar por jugar el jueves por la tarde a más de treinta grados de temperatura, el entrenador de la Verde apuntó que "la mayoría de nuestros futbolistas están acostumbrados al clima porque juegan en el llano (boliviano)".

Lo que sí lamentó Villegas fue no tener oportunidad de jugar en el estadio de Monterrey: "nos hubiera gustado entrenar en el campo, para saber las condiciones exactas de lo que va a ser el clima. Como es un estadio muy cerrado, sabemos que es un poquito más caluroso y que corre menos aire".

Por su parte, Luis Haquín, defensa y capitán boliviano, se mostró emocionado por la oportunidad histórica de regresar a la Copa del Mundo.

"Somos seres humanos y es inevitable sentir la emoción de la gente. Sabemos que hace mucho tiempo nuestra selección no está en una situación así, y además la mayoría de nosotros no habíamos nacido cuando Bolivia jugó el Mundial", apuntó Haquín, de 28 años.

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El mediocampista Gabriel Villamil señaló que para aspirar a la victoria contra Surinam "está prohibido no querer tener la pelota".

"Tenemos que ser fieles a nuestro estilo, que es querer la pelota y no tener miedo a jugar porque estamos peleando una clasificación al Mundial", dijo el jugador de Liga de Quito.