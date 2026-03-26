Ecuador sufre antes del Mundial: primera baja confirmada por lesión de ligamentos

La selección de Ecuador enfrentará en la Fecha FIFA de marzo a Marruecos y Países Bajos en Madrid y en territorio neerlandés respectivamente. Dos vibrantes encuentros que servirán para ultimar los detalles de cara al Mundial en donde enfrentarán a Costa de Marfil, Curazao y a Alemania.

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Sebastián Beccacece ha estado en el ojo del huracán a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas, pese a la clasificación segundo en la tabla de posiciones, ser la selección menos vencida, pero, lo que lo condena son los pocos goles que marcó en toda la clasificatoria. Hay quienes piden la salida del argentino, pero será el entrenador que guiará a la ‘Tri’ en Estados Unidos, México y Canadá.

La convocatoria de la selección de Ecuador tenía el nombre de Patrik Mercado como uno de los volantes, pero, infortunadamente, el jugador del Independiente del Valle no podrá ser de la partida en la Fecha FIFA ni tampoco del Mundial. Iba a ser su primer torneo orbital, y, una dura lesión lo dejó afuera.

PATRIK MERCADO ES LA PRIMERA BAJA DE ECUADOR PARA EL MUNDIAL

En el último partido de Independiente del Valle en la Liga Ecuabet, Patrik Mercado fue titular para el cuadro ‘Negriazul’. Sin embargo, sobre los 18 minutos, el mediocampista tuvo que abandonar el campo de juego después de una durísima lesión.

Patrik Mercado sabía que el sueño de acompañar a la ‘Tri’ se acababa cuando cayó al suelo tomándose la rodilla. El choque ante Técnico Universitario terminó con esa dolorosa lesión que confirmaron un parte médico poco esperanzador por la rotura del ligamento cruzado anterior, además de una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha.

Bajo ese panorama, el mediocampista tendrá que ser operado. La recuperación sería entre seis a ocho meses y esto pone en jaque su continuidad con la selección de Ecuador en la Fecha FIFA y en el Mundial. No solo se perderá la Copa del Mundo, sino que esta lesión de ligamentos podría acabar con un salto a España en su carrera deportiva.

ECUADOR Y SEVILLA LAMENTAN LA LESIÓN DE PATRIK MERCADO

Además de perderse el Mundial que era el máximo objetivo del volante ecuatoriano de 22 años, Independiente del Valle estaba a nada de cerrar la salida de Patrik Mercado con destino a España. Mercado necesitaba de la Copa del Mundo para estar en el radar de los grandes clubes del mundo.

En ese sentido, todo parecía que Patrik Mercado estaba a pocos detalles de convertirse en jugador del Sevilla de España. Sin embargo, una recuperación de seis a ocho meses pondría en problemas su firma con el cuadro ibérico. Tendrá que hacer todo el proceso post lesión en Ecuador con el departamento médico de Independiente del Valle.

LA ALINEACIÓN QUE TENDRÍA ECUADOR PARA ENFRENTAR A MARRUECOS

La vida sigue, y Ecuador lamenta la lesión de Patrik Mercado, pero debe afrontar el reto de la Fecha FIFA primero ante Marruecos y luego frente a Países Bajos. Sebastián Beccacece ya tendría listo la alineación para medirse contra la selección africana.

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Para estos amistosos, Sebastián Beccacece tendrá las ausencias de Nilson Angulo y de Jeremy Sarmiento que sufrieron unas lesiones de última hora. No serían graves y para el Mundial sí podrán estar. El entrenador argentino buscaría alternativas en el ataque y, ante la falta de minutos de Enner Valencia en Pachuca, podría rotar.

En ese orden de ideas, el equipo de Sebastián Beccacece sería el siguiente en el primer partido, Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez, Gonzalo Plata y Jordy Caicedo.