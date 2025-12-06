Bolivia tendría difícil el Mundial: el grupo si logra la clasificación

La ampliación de 32 a 48 selecciones le permitió a la CONMEBOL tener seis cupos directos y un repechaje. El mano a mano fue entre Bolivia y Venezuela que compitieron en las últimas jornadas para instalarse en esa posición que le pudiera dar una oportunidad de estar en la Copa del Mundo de 2026.

Venezuela perdió por goleada, Bolivia ganó ante Brasil y logró robar ese séptimo lugar para sellar la clasificación a la repesca. En esta ocasión, el sistema del repechaje cambió y ahora los del altiplano necesitarán ganar dos partidos para poder estar en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese orden de ideas, la selección de Bolivia tendrá que clasificar al Mundial enfrentando primero a Surinam en el Estadio BBVA Bancomer de la ciudad de Monterrey en México y si supera a la selección de la CONCACAF se verá en la final contra Irak.

Esa será la ruta para clasificar al Mundial y, en caso de lograr estar en la cita orbital, les tocará dar un golpetazo en la fase de grupos frente a dos selecciones de potencia global y una referente de África.

BOLIVIA SE VERÍA CON FRANCIA Y NORUEGA

La selección de Bolivia conoció el viernes 5 de diciembre en qué zona le tocaría en la fase de grupos. Los dirigidos por Óscar Villegas estarían en un grupo en el que nadie quiere estar. Nada más ni nada menos que contra Francia, Noruega y Senegal.

En caso de clasificar, su primer partido sería ante Noruega, luego enfrentará a Francia y cerraría su camino frente a Senegal. Tendría que ganar puntos ante dos potencias de Europa y con una referente de África para aspirar a clasificar a los dieciseisavos de final.

Sin duda alguna, les tocaría un camino complicado, ya sea a Bolivia, Surinam o Irak en esta pelea del repechaje por sellar la clasificación a la Copa del Mundo. Se verían las caras nada más ni nada menos que con Erling Haaland, Kylian Mbappé y Sadio Mané.

EL OTRO ASPECTO QUE COMPLICARÍA A BOLIVIA EN EL MUNDIAL

Por su parte, el sábado 6 de diciembre se llevó a cabo la designación de las sedes de cada grupo. En la zona I en donde estaría Bolivia junto con Francia, Noruega y Senegal, les tocaría afrontar los partidos entre Estados Unidos y Canadá.

Su primer partido frente a Noruega sería en Boston en el Gillette Stadium con una elevación de 14 metros sobre el nivel del mar. Luego enfrentará a Francia en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a 12 metros, y cerraría con Senegal en Toronto a 76 metros. Bolivia ha sacado sus resultados en La Paz y en El Alto a 3,650 metros y 4,100 sobre el nivel del mar.

La altura siempre ha favorecido a Bolivia, pero en este caso del Mundial no sería así. De hecho, ni siquiera en el repechaje con la sede en Monterrey a 740 metros sobre el nivel del mar.