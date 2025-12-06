Colombia le dañaría el Mundial a Cristiano Ronaldo: fecha y horario vs Portugal

Solo queda esperar a que llegue el 11 de junio de 2026 y arranque el Mundial histórico de 48 selecciones. La ruta de Colombia iniciará con Uzbekistán el 17, luego enfrentará al repechaje internacional 1 entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo el 23 y acabará el 27 frente a Portugal.

La idea clara es poder llegar a ese partido de Miami con la clasificación ya asegurada pensando en ganar los primeros dos juegos que se disputarán en México, tanto en la capital como en Guadalajara respectivamente. Portugal tendrá una ventaja, dado que no saldrá de Estados Unidos afrontando los primeros dos en Houston.

Sin duda alguna, el juego ante la Portugal de Cristiano Ronaldo que terminará con la fase de grupos puede tomar mucha importancia, sobre todo porque podría ser el último juego del astro luso con su selección. Colombia tiene en sus manos la posibilidad de despedirlo.

FECHA Y HORARIO DEL COLOMBIA VS PORTUGAL

Así las cosas, después del sorteo y la elección de las respectivas sedes de cada una de las selecciones, los ojos estarán puestos en ese vibrante juego ante Portugal. Roberto Martínez, entrenador de la selección lusa afirmó que, “siempre he tenido la gran suerte de trabajar con jugadores colombianos en mi carrera. Me viene a la mente Hugo Rodallega que es el espíritu del jugador colombiano. Competitivo, ganador, y un espíritu de equipo y un talento individual que se hace especial en momentos como un Mundial”.

Colombia, con ese espíritu de lucha y de competencia podría acabar con el sueño de Cristiano Ronaldo que podría despedirse de su selección sin nunca ganar una Copa del Mundo. Este último juego puede ser determinante para los dirigidos por Néstor Lorenzo y para los de Roberto Martínez.

En ese sentido, tras la designación de las sedes, Colombia enfrentará a Portugal el sábado 27 de junio a partir de las 6:30 de la tarde en horario colombiano. El juego será en Miami en el Hard Rock Stadium con el calor como un factor.

La consigna es llegar a ese 27 de junio ya clasificados para no correr con afugias en este encuentro. Esta será la primera vez en la que Colombia se vea las caras con Portugal en toda la historia.

ROBERTO MARTÍNEZ DESCRIBIÓ LO QUE ES DIRIGIR A CRISTIANO RONALDO

En una entrevista, Cristiano Ronaldo afirmó que este será su última Copa del Mundo. Lo hará con 41 años encima y sabe que sería difícil llegar con 45 al torneo de 2030. El astro portugués le dejaría a Roberto Martínez la nueva generación lusa en donde podrían figurar varios de la Sub-17 que acaba de ser campeona del mundo.

Nadie quiere despedirse de CR7, y Roberto Martínez afirmó que, “es dirigir a alguien que tiene un compromiso con el fútbol ejemplar, tiene la capacidad de utilizar todos los días para mejorar, alguien que es contagioso a nivel de lo que se siente representar a la selección de Portugal, un capitán ejemplar y un capitán que ayuda mucho para que los nuevos jugadores que llegan a la selección sepan los niveles que se esperan”.