¿Cuál va a ser el partido inaugural del Mundial de 2026?

Ya está todo definido para que el Mundial de 2026 empiece el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá. Una Copa del Mundo que es histórica, no solo por contar con tres sedes, sino que, por primera vez, habrá una ampliación de cupos de 32 a 48 selecciones peleando por la gloria.

La Copa del Mundo paralizará a las tres sedes, además de a las 48 selecciones que quieren optar por dar un golpe internacional y quedar retratados entre lo más grande del mundo. Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao debutarán y aspiran a ser recurrentes participantes en los siguientes Mundiales.

Después del sorteo en donde ya se daba por sentado que el debut mundialista iba a ser de México por ser cabeza del grupo A, había que buscar a su rival y componer el primer partido de la Copa del Mundo. Si bien se confirmó el viernes 5 de diciembre, este sábado 6 se definió a qué horas jugarán dando inicio de manera oficial al sueño mundialista.

MÉXICO VS SUDÁFRICA, EL PRIMER PARTIDO DE LA COPA DEL MUNDO DE 2026

Las tres sedes saldrían como cabeza de los grupos A (México), B (Canadá) y D (Estados Unidos). En ese orden de ideas, los mexicanos iban a tener el lujo de abrir la Copa del Mundo con el primer partido de este ciclo mundialista histórico a partir del 11 de junio.

El sorteo dejó a México emparejado con Sudáfrica, Corea del Sur y el repechaje UEFA D. Bajo ese panorama, los sudafricanos quieren dar el golpe en la competencia mundialista desde la primera fecha con el partido inaugural que dará de qué hablar.

Durante este Mundial, se vivirá una fiesta histórica que iniciará con México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca. Un mítico recinto deportivo que podría intimidar a los sudafricanos. El partido se jugará el jueves 11 de junio a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia.

SE REPITE EL PARTIDO INAUGURAL DE HACE 16 AÑOS

En 2010, Sudáfrica fue la sede de la Copa del Mundo. En dicha competencia le tocó lidiar desde la fase de grupos con México, Uruguay y Francia. Infortunadamente para los sudafricanos, no pudieron pasar de la primera instancia como anfitriones y quedaron eliminados, pese a sumar los mismos puntos del segundo.

El camino de Sudáfrica arrancó frente a México. 16 años después se repetirá ese compromiso que quedó guardado para la historia por el gol de Lawrence Siphiwe Tshabalala con el que el conjunto africano rompió los ceros. Sin embargo, los mexicanos empataron con Rafa Márquez.

Ahora en el Estadio Azteca, justamente un 11 de junio, pero de 2026 se jugará el primer partido de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica. Ese será el punto de partida. Ese mismo día, Corea del Sur completa el Grupo A enfrentando a la selección que pase por el repechaje de la UEFA D.