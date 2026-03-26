Bolivia volteó todo y se acerca al Mundial: remontó en el repechaje vs Surinam

La espera llegó a su final con el vibrante partido entre la selección de Bolivia contra Surinam. Aunque hay competencias de repesca internacionales y de Europa, el juego en el BBVA Bancomer contó con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

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Óscar Villegas, entrenador de Bolivia dejó claro que este no iba a ser el partido de la vida de la ‘Verde’, dado que ya han tenido que afrontar definiciones claves como la victoria por la mínima frente a Brasil en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para sellar la clasificación al repechaje.

Sin embargo, llegar a un Mundial después de 32 años era el anhelo de toda una nación que esperaba ver a la selección en una cita orbital. De hecho, Luis Haquín, capitán de Bolivia afirmó que sería un logro grande porque esta generación nunca ha podido ver a la ‘Verde’ en una Copa del Mundo.

Un segundo tiempo que tuvo la apertura en el marcador de Surinam con anotación de Liam van Gelderen que no pudieron aguantar. Los sudamericanos remontaron gracias a Moisés Paniagua y Miguelito Terceros.

PARTIDO APRETADO DESDE LOS PRIMEROS 45 MINUTOS

Las cosas en el primer tiempo fueron repartidas para los dos seleccionados. Bolivia manejó el balón, pero le costó bastante poder llegar al arco de Surinam. Por su parte, los surinameses optaron por esperar al rival y atacar por medio de contraataques desactivados por la zaga defensiva sudamericana.

No fue sino hasta el minuto 22 que Bolivia inquietó con el arma característico de los bolivianos. Un disparo de larga distancia de Roberto Fernández fue atajado por Etienne Vaessen. Surinam respondió con un centro de Gyrano Kerk que remató Joël Piroë que se fue por encima del larguero.

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Bolivia siguió atacando por la banda de Roberto Fernández en una acción colectiva que terminó con un centro para Robson que pinchó la pelota para la llegada de Monteiro, pero no alcanzó a darle dirección al arco. Un ida y vuelta constante, pues, milagrosamente, Guillermo Viscarra metió la cara en un remate a quemarropa de Myenty Abena, uno de los pocos jugadores nacidos en Surinam.

REMONTADA DE BOLIVIA QUE SUEÑA CON EL MUNDIAL

En la primera jugada de la segunda parte, Diego Medina envió un balón al área que Ramiro Vaca remató y un zaguero surinamés bloqueó el disparo en un gol que parecía cantado. En una jugada similar a la de los bolivianos, Surinam abrió la cuenta con un centro a Liam van Gelderen que remató, Guillermo Viscarra salvó, pero el rebote lo capitalizó el mismo van Gelderen.

El gol de Surinam anestesió todo el partido. La selección sudamericana tuvo la pelota, pero no podía llegar al arco rival, mientras que el equipo de la Concacaf lució con tranquilidad y sin opciones de aumentar la ventaja. Empezaron a perder un poco de tiempo sin pensar en lo que podía pasar en minutos posteriores.

Justamente, sobre los 72 minutos Bolivia encontró la igualdad en un disparo afuera del área que pegó en un zaguero y Moisés Paniagua, quien ingresó minutos anteriores logró empujar la pelota al fondo con un puntazo a lo Romario. Miguelito Terceros se animó con un remate que atajó en dos tiempos Etienne Vaessen.

Bolivia encontró la victoria después de una infracción en el área que terminó en un penal que Miguelito Terceros aprovechó para decretar el segundo tanto. La remontada lucía bien, pese a algunos intentos de los surinameses, pero no pudieron igualarlo.

¿QUÉ VIENE PARA BOLIVIA AHORA?

Surinam ya quedó eliminado y no tiene ninguna chance de sellar la clasificación para el Mundial. Bolivia se acerca a ese anhelado boleto para la Copa del Mundo. El próximo reto será en la final del repechaje en el que tendrán que enfrentar a Irak en una definición estelar para seguir soñando.

El partido será el martes 31 de marzo a las 10 de la noche, en horario de Colombia, 11 de la noche para Bolivia. En caso de sellar la clasificación al Mundial, les tocaría enfrentar a Francia, Senegal y a Noruega. Un grupo más que complicado para las aspiraciones de la ‘Verde’´.