Bologna tomó decisión con Jhon Lucumí en pleno Mundial: revelan millonario precio

Mucho se ha hablado del futuro de los jugadores de la Selección Colombia y uno de ellos es nada más ni nada menos que Jhon Janer Lucumí, defensor central que está figurando como titular como se esperaba dentro de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

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Y es que el zaguero surgido en el Deportivo Cali está en el radar de la Juventus, y en el pasado se interesó el Sunderland y el Atlético de Madrid por contar con una de las piezas fundamentales del Bologna en las últimas temporadas. La ‘Vecchia Signora’ es el club que ha estado detrás y ha enviado ofertas formales.

La cosa es que el Bologna se plantó antes del Mundial y ahora, con la primera presencia de Jhon Janer Lucumí en el duelo inicial frente a Uzbekistán termina con afirmar la decisión del equipo italiano en rechazar la primera oferta formal, dado que consideran que lo ofertado es muy bajo a lo que esperan.

EL PRECIO QUE LE PUSO BOLOGNA A JHON JANER LUCUMÍ TRAS LA OFERTA DE LA JUVENTUS

A la Juventus no le terminó de ir bien con Juan David Cabal que en un partido de Champions ante el Galatasaray se fue expulsado después de entrar en el segundo tiempo para cerrar espacios. Después de la roja no volvió a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico y tampoco tuvo espacio en la Selección Colombia para el Mundial.

Tras el Mundial, y dependiendo del nivel del zaguero central con la Selección Colombia, todo podría cambiar en el futuro de Jhon Janer Lucumí. Su salida del Bologna puede ser realidad en medio de las dudas con su próximo rumbo al sonar en Sunderland de Inglaterra y en otros clubes de la Premier League.

Gianluca Di Marzio también reseñó en su cuenta de X que, “la Juventus quiere a Jhon Lucumí, defensa colombiano del Bologna. El conjunto bianconero ha realizado sondeos iniciales por el jugador que busca Luciano Spalletti. Es una idea sólida, y el Bologna también es consciente de que este verano se producirá su salida”.

El periodista italiano volvió a señalar el interés de la Juventus que, de hecho, ya envió la primera oferta formal al Bologna. La propuesta consistió entre los 15 a 18 millones de euros, pero consideran muy bajos lo ofrecido por el defensor central vallecaucano.

Bajo ese panorama, el Bologna se mantiene en que los interesados tendrán que pagar 28 millones de euros por el pase de Jhon Janer Lucumí que es lo que cuesta la cláusula de rescisión del colombiano.

JHON LUCUMÍ TIENE MERCADO EN EUROPA

Este interés de la Juventus no ha sido la única propuesta que ha tenido Jhon Janer Lucumí. Por sus buenas presentaciones con el Bologna y con la selección lo han hecho estar en el radar de clubes de la Premier League, de Italia y de España todavía sin nada concreto.

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La Roma y la Juventus han seguido de cerca al colombiano en los últimos mercados de fichajes. En Inglaterra también ha tenido mercado con el Bournemouth, Sunderland que es el que más cerca ha estado y el Tottenham Hotspurs. En España, por su parte, también sonó en Atlético de Madrid.

Habrá que esperar cómo se define el futuro de Jhon Lucumí con todas las propuestas que tiene sobre la mesa y con los intereses que podrían aumentar dependiendo de su actuación en la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.