Once Caldas presentó a su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026

Once Caldas empezó a confirmar sus movimientos en el mercado de fichajes para afrontar la competencia del segundo semestre de 2026.

Lea también Once Caldas sigue dando noticias para el 2026-II: nueva baja confirmada

Este viernes 19 de junio, el equipo de Manizales dio a conocer la incorporación del lateral izquierdo Andrés Correa Valencia, quien se suma al blanco blanco como agente libre, después de no renovar su contrato con Deportico Cali.

"Andrés Correa llega al Once Caldas para aportar orden, solidez y carácter en cada partido. Un jugador que entiende el juego, anticipa cada jugada y compite cada balón con la intensidad que exige esta camiseta. ¡Bienvenido al Blanco Blanco! 🤍", compartió Once Caldas en la presentación del jugador.

Correa firmó su contrato como jugador de Once Caldas hasta junio de 2027.

Salidas confirmadas de Once Caldas

Teniendo en cuenta el objetivo de disputar el título de la Liga BetPlay-II de 2026 y la Copa BetPlay, Once Caldas ya había anunciado la salida de dos jugadores del plantel que tendrá a su cargo Hernán Darío Herrera.

Se trata del extremo Déinner Quiñones y el defensa central Kevin Cuesta, a quienes se les terminó el contrato y este no se dio por renovado.

Once Caldas analiza el futuro de un jugador

Lea también Medellín tendría el regreso de un defensa campeón

Mientras se anunció el fichaje de Andrés Correa, en Once Caldas se está analizando la continuidad o no del mediocampista Jaime Alvarado.

El futbolista de 26 años había llegado a Manizales con grandes expectativas, pero el rendimiento demostrado en el semestre no cumplió con los deseos del cuerpo técnico y la hinchada por lo que se analiza si su contrato en condición de préstamo se da por terminado y debería regresar a Deportivo Independiente Medellín.