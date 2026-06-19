Estados Unidos superó a Australia y selló la clasificación a dieciseisavos de final

Nueva fecha del Mundial 2026 para Estados Unidos en condición de local ante Australia. Un duelo de vencedores en el debut de ambas selecciones enfrentando a Paraguay y a Turquía. Aunque se esperaba que los australianos pudieran dar un golpe en el Lumen Field de Seattle, esto no ocurrió.

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Sin duda alguna, Estados Unidos solo necesitó una primera parte para quedarse con la victoria, y, así como contra Paraguay, la apertura en el marcador fue por un gol en contra de su rival. Fue una victoria con destino a los dieciseisavos de final que permiten soñar bastante para lo que viene en las fases finales.

Australia, que con contundencia superó a Turquía en la primera fecha no pudo emular lo que sucedió en el debut y cayeron. Tendrán que superar a Paraguay en la última fecha para poder sellar la clasificación junto con los estadounidenses.

VICTORIA CÓMODA DESDE LA PRIMERA PARTE PARA ESTADOS UNIDOS

Desde los primeros minutos, Australia intentó acercarse al arco de Estados Unidos con un remate de Touré que contuvo con facilidad el arquero, Matt Freese. Aunque la intensidad inicial fue de los australianos, los anfitriones pegaron primero antes de los diez.

Folarin Balogun, que fue una de las figuras en la victoria contra Paraguay desbordó, y envió un centro que Cameron Burgess terminó desviando a su propio arco. Un nuevo gol en contra, así como el que abrió la cuenta frente a los paraguayos. Después de la anotación, no hubo mucho tiempo para oportunidades de gol ni en Australia ni para los locales.

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De hecho, para hablar de otra opción de gol hay que remontarse al minuto 45 cuando un remate de Sergiño Dest pegó en un rival y Alex Freeman de cabeza empujó la pelota ante un Patrick Beach vencido. Sin embargo, el juez de línea se apresuró y señaló fuera de lugar. Tras el llamado del VAR, el central del partido decretó el segundo estadounidense.

AUSTRALIA LO INTENTÓ, PERO NO PUDO DESCONTAR: ESTADOS UNIDOS CLASIFICÓ

Como era de esperarse, el segundo tiempo tuvo cambios en Australia para intentar descontar y empatar. Salieron Cameron Burgess, Nishan Velupillay y Mohamed Touré y entraron Jason Geria, Connor Metcalfe y Nestory Irankunda. Sin embargo, no pasó mucho en el complemento.

En el segundo tiempo, Australia lo intentó con el dominio del balón y la velocidad de Nestory Irankunda. Remates de larga distancia que no vieron portería y que se quedaron solo en intentos, mientras que Estados Unidos pocas opciones tuvo para marcar un tercer tanto.

Entre las oportunidades de aumentar el marcador, Tillman envió un centro para Folarin Balogun que no alcanzó a rematar al fondo. Luego, otro intento de Tillman para Haji Wright tuvo el mismo resultado: se pasó de largo y nadie cazó la pelota. De esa manera terminó el partido con clasificación para los dirigidos por Mauricio Pochettino.

¿QUÉ VIENE PARA ESTADOS UNIDOS Y AUSTRALIA EN EL MUNDIAL?

Con esta victoria, Estados Unidos ya selló la clasificación para los dieciseisavos de final y tiene casi definida la primera posición a la espera de lo que pase en la última jornada. Tendrán que enfrentar a Turquía para finalizar la fase de grupos. Sin embargo, si los turcos empatan contra Paraguay, los locales llegarán al último partido con la confirmación de tener el liderato.

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Por su parte, con la derrota Australia necesita sí o sí ganarle a Paraguay en la última fecha de la fase de grupos del Grupo D. En caso de que esto suceda, los australianos jugarán la siguiente fase junto con Estados Unidos en esta zona.