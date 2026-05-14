Los hinchas de la selección de Alemania, y muchos amantes del deporte rey, ya estaban resignados con el hecho de que el experimentado portero Manuel Neuer no hiciera presencia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



Sin embargo, el asunto dio un giro de última hora y el arquero del Bayern Múnich y compañero del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda estaría en el certamen orbital que está cerca de empezar.

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Manuel sería titular

Incluso, el guardameta de 40 años y nacido en Gelsenkirchen podría ser el titular de la selección de Alemania en el torneo que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



“Julian Nagelsmann incluyó a Manuel Neuer en la lista provisional de 55 jugadores que tuvo que presentarse a la FIFA —como uno de los cinco porteros”, informó al respecto el periodista Florian Plettenberg, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Un anuncio que se haría oficial

Muchos hinchas del equipo teutón esperan que Manuel Neuer termine en la lista final de convocados para el Mundial FIFA 2026. La posibilidad es muy alta de que esto se haga realidad. De igual manera, se aguarda por el anuncio oficial.

“Un regreso de Manuel Neuer a la Copa del Mundo —potencialmente incluso como el número uno de Alemania, o al menos como una opción de respaldo— es ahora una posibilidad muy concreta. Las conversaciones y llamadas telefónicas han estado en curso durante días. Se espera una decisión final pronto”, sentenció el periodista.

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¿Es el mejor arquero de la historia?

Manuel Neuer es para muchos el mejor arquero de la historia del deporte rey. El lugar más alto en el podio lo disputa con el italiano Gianluigi Buffon, quien ya está retirado del fútbol profesional.



Entre otras noticias sobre el veterano portero, este renovaría su contrato con Bayern Múnich por, al menos, una temporada más. Este asunto también resta que se haga oficial.