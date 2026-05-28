Lucas González sueña con dirigir a la Selección Colombia y ya tendría un plan

Sin duda alguna, uno de los directores técnicos que más llama la atención en la actualidad es nada más ni nada menos que Lucas González del Deportes Tolima. No le alcanzó para llegar a la final de este primer semestre, justo después de haber perdido el título a finales del 2025 contra el Junior de Barranquilla.

En una nueva oportunidad con el cuadro tolimense, Lucas González es el único entrenador del FPC que logró sellar la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores y ahora esperarán a su rival que saldrá del sorteo del viernes 29 de mayo.

Aunque es uno de los entrenadores jóvenes, ya viene dando de qué hablar y la Selección Colombia debe estar pendiente en próximos años dependiendo de lo que pase en este certamen mundialista y del futuro de Néstor Lorenzo o de los siguientes entrenadores que tomen las riendas. Sin embargo, en entrevista con Despierta Win, el bogotano dejó claro su sueño de ser el seleccionador.

EL PLAN DE LUCAS GONZÁLEZ PARA SER ENTRENADOR DE SELECCIÓN COLOMBIA

Con el Mundial cerca y con el buen desempeño de Lucas González, el entrenador podría estar próximamente en el radar de la Federación Colombiana de Fútbol, como un gran candidato para tomar las riendas de todo un país. Su trayectoria en el balompié colombiano le podrían dar la mano.

Lucas González afirmó en entrevista en el programa Despierta Win de Win Sports que soñó desde muy niño con dirigir a la Selección Colombia, “si, por supuesto que sí. No es un sueño ahora, era el sueño que tenía desde niño. Veía a ‘Pacho’ Maturana y se me aguaban los ojos. También por otros jugadores, recuerdo la generación de Remé (Higuita), del ‘Pibe’ (Valderrama), de Freddy Rincón y tantos más. Pero veía a ‘Pacho’ y sentía algo especial”.

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Poco a poco, empezó a idear el plan aprendiendo y poniendo en práctica lo que sabe para trazar la ruta para tomar las riendas de la Selección Colombia, “después me di cuenta que algo en la conformación de Lucas González como persona siempre quise ser entrenador y siempre tuve ese sueño. Por eso cuando hablaban de que los hinchas dicen que profe, no se vaya por plata, a mí lo que me moverá será cómo veo yo el camino para ir avanzando, disfrutándolo y que eventualmente pueda llegar a ser considerado seleccionador nacional de mi país”.

Una respuesta contundente de cómo quiere Lucas González trazar el camino para, en algún momento, cumplir con ese sueño que tuvo desde niño viendo a referentes como Francisco Maturana o jugadores que le hubiese encantado dirigir. Va paso a paso en busca de dejar huella y sello en clubes para ser el candidato de la Selección Colombia en un futuro.

PALABRAS DE LUCAS GONZÁLEZ PARA NÉSTOR LORENZO Y LA MEJOR SUERTE EN EL MUNDIAL

Con más tiempo libre después de la interrupción del Mundial a la temporada y a la espera de conocer el rival del Tolima en la Copa Libertadores, Lucas González dedicó palabras a la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo que afrontará el reto orbital.

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Lucas dejó un mensaje claro augurando un buen presente y futuro a la Selección Colombia, “solamente hablo desde el corazón, apoyaré a la selección, creo que Néstor es un gran seleccionador, tenemos un muy buen equipo y ojalá que contagiemos a más gente con energía positiva que a la gente que tiene energía negativa que es lo que le hace daño a la selección”.

Además de ese buen mensaje que le envió a la Selección Colombia, Lucas González será un aficionado más en el Mundial. En su tiempo libre antes de afrontar los retos con el Tolima, el entrenador bogotano estará en Miami viendo el partido entre el seleccionado cafetero y Portugal que cierra la fase de grupos.