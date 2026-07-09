Prensa argentina reacciona al jugador que llegaría a Nacional

En las últimas horas, desde el territorio argentino afirman que ya está todo listo para que el experimentado portero deje River Plate para ser nuevo refuerzo del club Atlético Nacional de Medellín.



El portero de 39 años tendría una despedida en el equipo de la banda cruzada, del cual parte siendo un ídolo. Armani fue vital para la obtención del título de la Copa Libertadores de América 2018 ante Boca Juniors.

Armani volvería a Nacional

Franco volvería a Atlético Nacional, de donde también salió siendo considerado un ídolo. Con el conjunto verdolaga, el portero ganó la Copa Libertadores de América del año 2016 ante Independiente del Valle de Ecuador.



Como el tema del posible regreso de Franco Armani a Nacional se hizo tendencia a través de las redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter, la prensa argentina reaccionó. Uno de los medios de comunicación que se pronunció fue TyC Sports.

La reacción de la prensa argentina

“El glorioso ciclo de Franco Armani en River llega a su final. Con 39 años, hoy a la sombra de Santiago Beltrán, sabe que está en el crepúsculo de su carrera y tiene intenciones de que el retiro lo encuentre atajando y no en el banco de suplentes. Desde hace ya varios días, en Colombia volvió a sonar su nombre: tiene acuerdo para regresar a Atlético Nacional”, dice el portal.



“Al igual que el Millonario, no es un club más en su carrera. El Verde de la Montaña lo marcó a fuego y allí dejó una huella insondable. Estuvo siete temporadas, entre 2010 y 2017 —momento en el que recibió el llamado de Marcelo Gallardo— y, gracias a sus descollantes rendimientos, talló con sus propias manos su estatua”, añadió.

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Armani es ídolo en River

Franco Armani, desde el inicio del mercado de fichajes, sonó como la primera alternativa para reemplazar en el arco de Atlético Nacional de Medellín a David Ospina, que estuvo con Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



“De esta manera, Armani le pondrá fin a su exitoso ciclo en River. El partido y medio que jugó el último semestre (45’ contra Vélez por el Apertura y 90’ ante Bragantino por la Sudamericana) a causa de las lesiones y el gran momento de Beltrán no opacará todo lo que construyó durante ocho años con el buzo millonario”, sentenció TyC Sports, entre otras cosas más.





