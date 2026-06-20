RCN y Win Sports, con un alcance digital impresionante durante el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se ha convertido en un éxito en las pantallas de televisión, sino también en el entorno digital. La cobertura liderada por Canal RCN, Deportes RCN y Win Sports ha logrado conectar con millones de aficionados que siguen cada detalle del torneo a través de múltiples plataformas.

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Además del crecimiento sostenido en las cifras de audiencia de la señal principal de Canal RCN, el ecosistema digital del grupo ha registrado números que reflejan el interés que despierta el Mundial entre los colombianos y los aficionados al fútbol alrededor del continente.

Cifras de RCN durante el Mundial 2026

En el caso de RCN, los contenidos relacionados con la Copa del Mundo acumulan 277 millones de visualizaciones, además de 98 millones de usuarios alcanzados y cerca de 16 millones de interacciones. Son cifras que evidencian el impacto de una estrategia enfocada en acompañar al hincha más allá de los 90 minutos de cada partido.

Gran parte de ese éxito se explica por la apuesta de Deportes RCN por ofrecer información constante, transmisiones especiales, análisis, reacciones y contenido pensado para las diferentes plataformas digitales, acercando el Mundial a las nuevas formas de consumo de la audiencia.

Uno de los productos que más protagonismo ha tenido durante el torneo es La Suplente, formato digital de Deportes RCN que se ha consolidado como un espacio de conversación y entretenimiento alrededor de la Copa del Mundo. Sus registros alcanzan 5,3 millones de visualizaciones, 652 mil personas de alcance y más de 1,1 millones de interacciones.

La propuesta de La Suplente ha permitido que los aficionados vivan el Mundial desde una perspectiva diferente, con un lenguaje cercano, espontáneo y conectado con las emociones que genera cada jornada del torneo.

Win Sports y su alcance durante la Copa del Mundo

Por su parte, Win Sports también ha protagonizado un destacado desempeño digital durante la cita orbital. La marca registra 43 millones de reproducciones de video, 84 millones de impresiones, 26 millones de alcance y 5 millones de interacciones, consolidando su presencia en redes sociales.

Un aspecto destacado ha sido el crecimiento de Win Sports en TikTok, plataforma en la que ya supera los 2 millones de seguidores. Las transmisiones en vivo de las previas y los primeros minutos de los partidos han sido fundamentales para impulsar ese crecimiento.

Los números alcanzados por Canal RCN, Deportes RCN y Win Sports demuestran que la cobertura del Mundial 2026 trasciende las transmisiones tradicionales. Hoy, la información inmediata, el análisis, el entretenimiento y la interacción con las audiencias son parte fundamental de una estrategia que sigue creciendo junto con el interés que despierta la Copa del Mundo.