Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este sábado 20 de junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará este sábado 20 de junio con una jornada clave, pues se disputarán los partidos correspondientes a la segunda fecha de los grupos E y F. Varias selecciones podrían quedar muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Programación Mundial - sábado 20 de junio

La programación iniciará al mediodía con el duelo entre Países Bajos y Suecia, correspondiente al grupo F. El compromiso se jugará en Houston desde las 12:00 p. m. (hora de Colombia) y contará con transmisión de Win Sports, además de La FM y su canal de YouTube.

Más adelante, a las 3:00 p. m., será el turno para uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Alemania se enfrentará a Costa de Marfil en Toronto por el grupo E. Este partido podrá verse a través de la señal principal de Canal RCN y también por el canal de YouTube de Canal RCN.

La actividad continuará en horas de la noche con el choque entre Ecuador y Curazao. El compromiso, válido por la zona E, se disputará en Kansas desde las 7:00 p. m. y tendrá transmisión de Win Sports.

El cierre de la jornada llegará a las 11:00 p. m. con el enfrentamiento entre Japón y Túnez, por el grupo F. El partido se jugará en Monterrey y podrá seguirse a través de DSports.

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Con estos encuentros comenzará a aclararse el panorama en dos grupos que han mostrado gran paridad en la primera fecha. Cada punto será determinante pensando en la clasificación a la fase de eliminación directa.

Además de las transmisiones de televisión y plataformas digitales, todas las novedades, resultados, estadísticas y reacciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrán seguirse minuto a minuto a través de DeportesRCN.com.