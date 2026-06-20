Brasil goleó a Haití y se acercó a la clasificación

La Selección de Brasil consiguió este viernes su primera victoria en la Copa del Mundo 2026 tras imponerse con autoridad por 3-0 a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en compromiso correspondiente a la segunda fecha del grupo C.

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Después del empate 1-1 frente a Marruecos en su estreno, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti estaba obligado a mostrar una mejor versión. Aunque encontró resistencia durante los primeros minutos, terminó resolviendo el encuentro gracias a la efectividad de Matheus Cunha y al desequilibrio de Vinícius Júnior.

Resumen de Brasil 3-0 Haití

Haití apostó por una defensa de cinco hombres con la intención de cerrar espacios y complicar a los brasileños. Durante algunos pasajes del compromiso logró incomodar a la Canarinha, que incluso vio cómo le anulaban un gol a Raphinha por fuera de juego en los primeros minutos.

Sin embargo, el marcador se abrió a los 23 minutos. Vinícius Júnior irrumpió en el área y sacó un remate que fue contenido a medias por el arquero Johny Placide. El rebote quedó servido para Matheus Cunha, quien apareció como un auténtico goleador para empujar la pelota al fondo de la red.

El tanto le dio tranquilidad a Brasil, que encontró más espacios y aumentó la ventaja a los 36 minutos. Nuevamente apareció Vinícius como asistidor, filtrando un balón preciso para Cunha, quien definió con potencia y colocó el balón en un ángulo imposible para el guardameta haitiano.

Antes del descanso llegó la sentencia. En el tiempo añadido del primer tiempo, Lucas Paquetá habilitó a Vinícius Júnior, quien dejó en el camino al portero Placide y definió con tranquilidad para establecer el 3-0 que prácticamente liquidó el compromiso.

La segunda mitad tuvo un ritmo más moderado. Brasil administró la ventaja y generó algunas oportunidades para ampliar la diferencia, incluyendo un remate al larguero de Gabriel Martinelli y un gol anulado a Endrick por un ajustado fuera de juego. Haití, por su parte, intentó buscar el descuento, pero nunca encontró la fórmula para vulnerar el arco defendido por Alisson.

No todo fue positivo para los sudamericanos. Raphinha tuvo que abandonar el terreno de juego durante la primera mitad tras resentirse de una molestia en el muslo derecho, situación que genera preocupación de cara a la última jornada de la fase de grupos.

Posiciones del grupo C del Mundial tras la segunda fecha

Con este resultado, Brasil asumió el liderato del grupo C con cuatro puntos y una diferencia de gol de +3. Marruecos también suma cuatro unidades, pero con +1. Escocia aparece tercera con tres puntos y diferencia de 0, mientras que Haití ocupa la última posición sin unidades y con un saldo de -4.

Próxima fecha del grupo C

La definición de la zona se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio. Brasil enfrentará a Escocia en un duelo clave por el primer lugar del grupo, mientras que Marruecos se medirá con Haití buscando asegurar su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.