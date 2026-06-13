Marruecos llegó a Nueva York para ser protagonista en el Mundial con un ataque conformado por Brahim Díaz, Ismael Saibari, Achraf Hakimi y Azzedine Ounahi. La presión alta de los africanos impactó fuertemente en Brasil que no tuvo el control en gran parte del primer tiempo.

Las primeras acciones del partido fueron para los marroquíes que atosigaron a Brasil sin dejarlos hacer nada en el campo de juego. No estuvieron cómodos en ningún momento del primer tramo con una presión alta y con robos de pelota que complicaron a los dirigidos por Carlo Ancelotti.

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De hecho, ya lo habían intentado con grandes acciones por parte de Brahim Díaz y por la banda derecha de Achraf Hakimi. Por el centro, Azzedine Ounahi complicó bastante con entradas al área y con intentos de rematar para sacar diferencias en el encuentro.

GOL DE ISMAEL SAIBARI PARA ADELANTAR A MARRUECOS

Con el dominio de Marruecos tanto territorialmente como en las opciones de gol, el cuadro africano recuperó la pelota en un avance de Brasil. La zaga defensiva quedó muy expuesta y a un jugador como Brahim Díaz no se le puede dar ni un espacio para filtrar un pase o para definir de frente al arco.

Justamente, sobre los veinte minutos, Brahim vio el espacio entre los centrales para asistir a Ismael Saibari. La reacción de Alisson Becker fue achicar en busca de cortar el avance del volante del PSV Eindhoven y el marroquí picó la pelota por encima del golero del Liverpool para sacar la ventaja.

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Sin duda alguna, un golazo que demuestra las ganas que tiene Marruecos de sacar el partido adelante en medio de una jornada en la que hicieron ver mal a los brasileños en los primeros minutos con buen fútbol y con acciones de gol que no pudieron evitar los sudamericanos.

El gol fue celebrado por gran parte del estadio y silenció a otra parte del recinto deportivo. Una división en el escenario por los hinchas que acompañaron a las dos selecciones.

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17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.