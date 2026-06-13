Millonarios habría tomado decisión con importante jugador: saldría como agente libre

El equipo comandado por Fabián Bustos dio bastante de qué hablar en el transcurso del primer semestre de la temporada 2026, en especial por los malos resultados que obtuvo a nivel nacional e internacional.

Lea también Jorge Cabezas Hurtado sale de Millonarios y tendría nuevo club en el FPC

Es por ello que ahora deberá comenzar a trabajar desde cero para corregir este camino rumbo al semestre de clausura, en donde el estratega daría el primer paso con la reestructuración de la plantilla y junto con ello la respectiva salida de Diego Novoa.

Diego Novoa saldría como agente libre de Millonarios

Millonarios tiene un largo camino por recorrer de cara al semestre de clausura, en el cual está obligado a empezar a sumar victorias y, en lo posible, un nuevo título que le permita reivindicarse con su hinchada tras varias temporadas sin un logro significativo.

Para esto las directivas del club y el cuerpo técnico encabezado por Fabián Bustos están evaluando los nombres que entran a la carpeta de posibles fichajes, pero de igual manera los cupos que deben empezar a liberar.

Lea también Millonarios buscó a jugador campeón de la Liga BetPlay, pero le dijeron que NO

Una de las salidas que más ha causado polémica hasta el momento es la de Diego Novoa, un arquero de "odios y amores" por parte de los fanáticos, pero el cual ya no continuaría en el equipo.

El contrato del portero de 37 años llega a su fin el 30 de junio de la presente temporada, pero Ariel Michaloutsos y Bustos no querrían continuar con él, empezando a buscar desde ya un arquero de mejor categoría y dejando que salga como agente libre del club 'embajador'.

Millonarios acelera negociación por un arquero extranjero

Se trata del mexicano Miguel Ortega, quien habría sido sondeado por Millonarios como una de las opciones para fortalecer la portería de cara a los retos que afrontará el equipo en la segunda parte de la temporada.

Ortega, de 31 años, viene de desempeñarse en Llaneros FC, institución en la que logró destacarse pese a no llegar a un acuerdo para extender su vínculo contractual una vez finalizó el campeonato.

Lea también Millonarios vendió 90% del pase de su delantero a club argentino

Millonarios también vendería a Samuel Martín a Brasil

El joven futbolista de tan solo 20 años se formó en la cantera del club y debutó de manera oficial en la temporada 2025, habiendo obtenido buenos números y partidos, pero todavía le haría falta el "centavo para el peso" para quedarse en Millonarios, por lo que se le estaría buscando la salida rumbo al fútbol de Brasil, donde ya hay dos ofertas sobre la mesa, una en condición de préstamo y otra por venta completa.