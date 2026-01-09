Brasil rompe el mercado: Cruzeiro hizo el fichaje más caro de la historia de Sudamerica

El mercado de fichajes en el fútbol suramericano acaba de marcar un antes y un después. Cruzeiro, uno de los clubes históricos de Brasil, protagonizó una operación sin precedentes al concretar una contratación que eleva el listón económico en el continente y confirma el poder financiero que hoy maneja el fútbol brasileño.

La noticia no tardó en generar repercusión internacional, no solo por el nombre del jugador involucrado, sino por la magnitud de la cifra acordada, que supera cualquier antecedente previo en clubes de la región.

Gerson Santos, una apuesta histórica desde Europa

El protagonista de esta operación es Gerson Santos, mediocampista brasileño de 28 años que llega procedente del Zenit de San Petersburgo. Cruzeiro acordó inicialmente un pago de 27 millones de euros, cifra que podría ascender hasta los 30 millones si se cumplen determinadas cláusulas por objetivos deportivos, convirtiéndose así en el fichaje más caro en la historia del fútbol suramericano.

Gerson cuenta con una trayectoria de alto nivel. Fue campeón de la Copa Libertadores en dos ocasiones con Flamengo, en 2019 y 2025, y ha sido habitual en convocatorias de la selección brasileña. Su experiencia en Europa y su perfil como volante completo fueron determinantes para que Cruzeiro apostara fuerte por su regreso al continente.

Un mensaje claro del fútbol brasileño al continente

La llegada de Gerson no solo fortalece la plantilla de Cruzeiro, donde compartirá vestuario con Néiser Villarreal, sino que también envía un mensaje contundente al resto de Suramérica. Brasil sigue consolidándose como el mercado más poderoso de la región, capaz de competir económicamente con ligas de segundo nivel en Europa.

Este movimiento refuerza la idea de que los clubes brasileños ya no solo exportan talento, sino que también están en condiciones de repatriar figuras en plenitud, elevando el nivel competitivo de sus torneos locales y de las competiciones internacionales.





Con la contratación de Gerson Santos, Cruzeiro hace historia y redefine los límites del mercado suramericano. Más allá de la cifra récord, el fichaje simboliza el crecimiento económico del fútbol brasileño y su capacidad para atraer jugadores de jerarquía internacional. El desafío ahora será traducir esta inversión histórica en resultados dentro del campo.