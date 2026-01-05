Néiser llegó pisando fuerte a Brasil: Así lo ve la prensa

Cruzeiro inició su pretemporada con la mira puesta en un 2026 exigente y uno de los nombres que más curiosidad despierta es el de Néiser Villarreal. El atacante colombiano, refuerzo para esta temporada, comienza a dar de qué hablar en Brasil incluso antes de debutar oficialmente, gracias a su proyección y a lo mostrado con la Selección Colombia Sub 20.
Expectativa total en Cruzeiro por el colombiano
Villarreal llega al fútbol brasileño después de destacar a nivel internacional con la Selección Sub 20, torneo en el que fue uno de los grandes referentes ofensivos. Ese rendimiento le abrió la puerta para dar el salto al exterior y aterrizar en el Brasileirao, una de las ligas más competitivas del continente.
En Cruzeiro confían en que el colombiano pueda crecer progresivamente, adaptarse al ritmo del fútbol brasileño y convertirse en una alternativa importante dentro del proyecto deportivo que arranca este año.
La prensa brasileña lo califica como una “promesa”
Medios como Globo Esporte ya analizaron su llegada y no dudaron en catalogarlo como una de las apuestas más interesantes del Brasileirao. El portal destacó que Néiser Villarreal es “una promesa en la búsqueda de talento, con potencial a corto, mediano y largo plazo, tanto en lo deportivo como en lo financiero”.
Además, resaltaron su condición de máximo goleador del Mundial Sub 20 y el hecho de llegar libre tras finalizar su contrato con Millonarios, un detalle que aumenta su proyección dentro del mercado sudamericano.
Néiser Villarreal aún no debuta con Cruzeiro, pero en Brasil ya lo miran con atención. La prensa lo señala como una promesa y el club confía en que su talento se potencie en el Brasileirao. El 2026 será clave para el colombiano, que busca consolidarse en el exterior y dar el primer gran paso de su carrera profesional.