Junior sonríe: la buena noticia para la semifinal de la Liga BetPlay vs Santa Fe

Los dirigidos por Alfredo Arias brindaron un partido espectacular con la presión y con un buen trabajo defensivo para desactivar a Daniel Torres, Nahuel Bustos, Hugo Rodallega, Omar Fernández Frasica, entre otros jugadores de Santa Fe que no pudieron acercarse mucho al arco de Mauro Silveira, sobre todo en los primeros 20 minutos.

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El control era del Junior que inquietó desde el primer minuto con un remate de Bryan Castrillón que Andrés Mosquera Marmolejo sacó con mano cambiada para evitar el gol atlanticense. Sin embargo, la intensidad continuó hasta los 36 minutos cuando un centro terminó encontrando la pierna de Iván Scarpeta que desvió a su propio arco.

Santa Fe jugó a la desesperada en el segundo tiempo y en las últimas jugadas, una mano abierta de Jhonier Guerrero terminó en un penal que Hugo Rodallega marcó, pese a la resistencia de Mauro Silveira que puso las manos para intentar evitar el gol, pero la pelota terminó en el fondo.

Con un resultado totalmente abierto para definir la serie en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, Junior recibió tres buenas noticias para intentar sellar la clasificación a la final. Alfredo Arias tendrá que tomar una decisión clara después de que el partido fuera tan impecable, sobre todo en defensa.

LAS BUENAS NOTICIAS QUE RECIBIÓ JUNIOR PARA ENFRENTAR A SANTA FE

Para este compromiso en Bogotá, el cuadro atlanticense viajó con importantes bajas y contó con el regreso polémico de Jermein Zidane Peña de una noche buena a nivel personal, pese a que erró algunos pases saliendo de su propio campo de juego que Santa Fe no aprovechó.

Entre las ausencias, Alfredo Arias no pudo contar con Jesús Rivas que cumplió con una fecha de suspensión tras la tarjeta roja que vio en Barranquilla contra Once Caldas en la vuelta de los cuartos de final. Tampoco pudieron estar los defensores centrales, Lucas Monzón y Jean Pestaña que recibieron la quinta amonestación.

El Comité Disciplinario de la Dimayor solo les puso una fecha de sanción a los tres jugadores que ya estarían disponibles para jugar el partido de vuelta en el Romelio Martínez.

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Además de la posibilidad de contar con Jesús Rivas, Jean Pestaña y Lucas Monzón, Alfredo Arias también sabe que ese empate en Bogotá fue importante, pues, al Junior normalmente no le va bien en ese estadio capitalino enfrentando a Santa Fe y el plan de juego salió a la perfección, salvo por ese error en la mano que terminó en penal.

En un torneo tan intenso cuando hay mucha actividad en Copa Libertadores y Liga BetPlay también es importante el detalle del físico de los jugadores. Aunque en Manizales y Barranquilla el cansancio les pesó en la llave frente a Once Caldas, en Bogotá se vieron bien en ese componente. Además, no hubo lesiones que pueden significar problemas en estos momentos.

EL DILEMA DE ALFREDO ARIAS CON LOS REGRESOS EN EL JUNIOR

La zaga defensiva de Daniel Rivera y Jermein Zidane Peña neutralizó completamente a Santa Fe que depende mucho de los remates de Hugo Rodallega. Los dos defensores no permitieron que el número ‘11’ de Santa Fe tuviera oportunidades de gol y desactivaron cualquier peligro.

Sin embargo, para este partido de la Liga BetPlay regresan Lucas Monzón y Jean Pestaña. Monzón viene de ser la gran figura en el duelo contra Once Caldas en Manizales. Un autogol lo condicionó, pero el charrúa marcó el primer tanto del Junior y fue una muralla para sacar todos los balones.

Alfredo Arias tendrá que decidir si apostar por Daniel Rivera y Jermein Zidane Peña o volver con la dupla de centrales con Lucas Monzón y Jean Pestaña, dado que también vienen cumpliendo a la perfección las responsabilidades.

LO QUE VIENE PARA EL JUNIOR ANTES DE ENFRENTAR A SANTA FE

Ese partido de las semifinales de la Liga BetPlay se jugará el próximo sábado 23 de mayo en el Estadio Romelio Martínez. Antes de ese partido, Junior tendrá que afrontar la Copa Libertadores recibiendo la visita del Sporting Cristal. En ese partido no podrá estar Jermein Zidane Peña y esto podría determinar su titularidad ante Santa Fe.

Junior ya está eliminado de la Copa Libertadores, pero aspira quedarse con el cupo a la Copa Sudamericana. Santa Fe también llegará con la misma intensidad a la semifinal, pues, también enfrentan las responsabilidades del máximo torneo internacional del continente sudamericano recibiendo la visita del Platense.