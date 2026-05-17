Preocupación en Santa Fe para la semifinal vs Junior: habría nuevo lesionado

La temporada está llegando poco a poco a su final y Santa Fe es uno de los clubes que mayor intensidad ha tenido en este primero semestre de la Liga BetPlay. Además, juega el torneo local mientras intenta sellar la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores.

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Pablo Repetto va por los dos torneos y ya está en las semifinales de la Liga BetPlay contra el Junior de Barranquilla. En Bogotá igualaron a un tanto y ahora tendrán que ir al Estadio Romelio Martínez para sacar la victoria y la clasificación a la final donde se enfrentarían con Atlético Nacional o Deportes Tolima.

Con todo lo que está en juego, el cuadro cardenal ha venido sintiendo la exigencia del primer semestre por las competencias que afronta. Varios jugadores han quedado retratados por la intensidad por las grandes lesiones que hay. La más grave, la de Juan Sebastián Quintero que no volverá hasta 2027.

Después del partido contra el Junior en Bogotá, Santa Fe también prende las alarmas con Nahuel Bustos que salió con dificultades para caminar tras el final del duelo igualado a un tanto.

NAHUEL BUSTOS PREOCUPA A SANTA FE PARA LA COPA LIBERTADORES Y LIGA BETPLAY

Sin duda alguna, Nahuel Bustos es uno de los jugadores más ovacionados y queridos por la afición. La entrega del argentino en cada partido demuestra su compromiso que a veces le puede jugar en contra por lesiones, especialmente por el 2025 en el que tuvo importantes lesiones y muchos tramos afuera de las canchas.

Al delantero argentino le costó volver a estar en forma cuando llegó a Bogotá, pero en los últimos juegos ha sido el enlace de Hugo Rodallega. Nahuel Bustos se mueve por todos los sectores del campo de juego. Atrás de Hugo, por las bandas o tocando el área rival.

Su entrega no está en discusión y en la primera jugada del partido contra el Junior en un intento por controlar la pelota y buscar escaparse al área atlanticense, el argentino cayó al suelo y le costó entrar nuevamente a la cancha. Por el nuevo reglamento, Wilmar Roldán dejó a Santa Fe con diez jugadores por dos minutos entendiendo que se había perdido un tiempo y aplicando la nueva medida.

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Nahuel Bustos siguió jugando, pero se le vio con molestias físicas hasta antes de su salida del terreno de juego. El delantero argentino salió de El Campín cojeando y con señales de dolor. Por ahora no hay parte médico ni nada claro de lo que sucedió.

BAJAS SENSIBLES DE SANTA FE PARA COPA LIBERTADORES Y LIGA BETPLAY

A lo largo del primer semestre, Santa Fe ha tenido importantes bajas. Franco Fagúndez se perdió varios partidos y ahora perdió la titularidad por Nahuel Bustos que tomó ese puesto atrás de Hugo Rodallega. Además, Maximiliano Lovera, Ewil Murillo, Yilmar Velásquez, Helibelton Palacios y Emanuel Olivera también han tenido dificultades.

En ese departamento médico antes de encarar la Copa Libertadores ante Platense podría estar Nahuel Bustos que salió con molestias físicas en el duelo de las semifinales vs Junior. Habrá que esperar el dictamen sobre lo sucedido con el delantero argentino para conocer si es de riesgo de cara a lo que se juega el cuadro cardenal.

ASÍ ESTÁ EL DEPARTAMENTO MÉDICO DE SANTA FE

Pablo Repetto no ha vuelto a tener en cuenta a Edwin ‘Shirra’ Mosquera que no ha sido convocado desde hace algunas fechas. Otros jugadores como Maximiliano Lovera, Yilmar Velásquez o Ewil Murillo están entrenando, pero no han sido parte de las convocatorias.

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Por ahora, en el departamento médico solo están Emanuel Olivera que podría regresar para el siguiente partido de la Liga BetPlay y Helibelton Palacios a la espera de su recuperación. Juan Sebastián Quintero se perderá lo que resta del 2026 por una grave lesión.