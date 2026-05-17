Escándalo en Brasil dejaría a Neymar afuera del Mundial: grave error arbitral lo condiciona

Durante los últimos meses, el nombre de Neymar ha dado muchos giros en la selección de Brasil como una de las grandes posibilidades en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La decisión la tendrá Carlo Ancelotti que en algunas listas preliminares para Eliminatorias y para las Fechas FIFA ha tenido al astro brasileño, pero se ha caído por lesiones.

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Una de las condiciones de Carlo Ancelotti es que Neymar esté en un buen estado físico y eso se está cumpliendo después de que Cuca, entrenador del Santos le esté dando cada vez más minutos en el campo de juego tanto en el Brasileirao como en la Copa Sudamericana, uno de los grandes retos del ex Barcelona en esta temporada.

Neymar apareció en la lista de 55 jugadores y podría estar dentro del Mundial. Sin embargo, un escándalo en el Brasileirao que tuvo a ‘Ney’ como protagonista en un error arbitral podría sacarlo de la convocatoria definitiva para el certamen mundialista.

EL ERROR ARBITRAL QUE DEJARÍA A NEYMAR AFUERA DEL MUNDIAL

No fue culpa de ‘Ney’, pero es la reacción que tomó la que Carlo Ancelotti podría contemplar en su decisión complicando al brasileño. En el partido entre Santos vs Coritiba en el que el ‘Peixe’ perdió 0-3, Neymar fue titular y poco pudo hacer para evitar la derrota.

Sobre los 64 minutos, Cuca movió el banquillo buscando soluciones, justo en el momento en el que Neymar estaba afuera del campo de juego por asistencia médica tras un golpe que recibió. Sin embargo, estaba en óptimas condiciones para seguir jugando y para completar los 90 minutos antes de que ‘Carletto’ oficialice la lista del Mundial.

En el papel que Cuca le entregó al cuarto árbitro salía que Robinho Jr entraría por el número 31 en su espalda. Bajo ese panorama, el que salía era el argentino Gonzalo Escobar y no Neymar. Entendiendo que ‘Ney’ estaba afuera recibiendo asistencia de los médicos, en el tablero electrónico salió el ‘10’ del astro brasileño.

Sin duda alguna, por el error arbitral, Neymar explotó agarrando el papel en donde estaba señalado el cambio y lo mostró a las cámaras y le recriminó a la terna arbitral lo que terminó en una amonestación para el extremo. Ya no había vuelta atrás y el ex PSG tuvo que dejar el campo de juego.

¿QUEDARÍA AFUERA DEL MUNDIAL POR ESTE HECHO?

Lo que importa es que los jugadores demuestren el mejor nivel de competencia en estos certámenes mundialistas para poder ganar un cupo a la lista oficial en sus respectivas selecciones. Neymar había recuperado su nivel con goles y asistencias, pero este error arbitral y la explosión podrían acabar con el sueño de regresar a la Copa del Mundo.

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Y es que, Carlo Ancelotti quiere contar con un equipo sin polémicas y sin actos de indisciplina. Aunque no fue un error de Neymar y sí de la terna arbitral, esta acción discutida justo antes de entregar la lista oficial podría condicionar al brasileño para estar en Estados Unidos, Canadá y México.

Además de este detalle, el sábado 16 de mayo apareció una noticia en la que Carlo Ancelotti estaba pensando tener a ‘Ney’ para el Mundial y el que iba a salir de la lista preliminar era Joao Pedro. El jugador del Chelsea ha perdido pegada en Londres y podría estar el extremo del Santos. Habrá que esperar la decisión del italiano para conocer si el ex Barcelona puede estar.